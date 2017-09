Grande-Synthe: Presque tous les migrants évacués sont revenus

Le camp officiel de Grande-Synthe avait été détruit dans un incendie en avril 2017. — O. Aballain / 20 Minutes

Moins d’une semaine après l’évacuation d’un campement informel de migrants, à Grande-Synthe, près de Dunkerque, des sources concordantes ont assuré que près de 400 d’entre eux étaient déjà revenus.

« Les services de la ville me disent 350, on est quasiment raccord avec le chiffre des associations. Je suis un peu étonné de la rapidité avec laquelle les personnes sont revenues, car il y a du monde », a déclaré Olivier Caremelle, directeur de cabinet de la mairie écologiste de Grande-Synthe.

Quatre cents repas servis dimanche

Christian Salomé, président de l’association « L’auberge des migrants » active à Grande-Synthe, a fait état auprès de l’AFP de 400 repas servis, dimanche à 18 heures, aux migrants dans le bois du Puythouck situé à la lisière de la commune. C’est d’ailleurs à cet endroit qu’était installé le camp duquel ont été évacués, mardi dernier, 557 migrants, dont 60 enfants.

>> A lire aussi: Le camp de Grande-Synthe réduit en cendres par un incendie

« Ce retour ne me surprend pas, des gens ont été envoyés très loin, jusqu’à la frontière espagnole, et ils sont déjà de retour. Déplacer des gens c’est bien, mais s’ils ne sont pas accueillis, ils reviennent tout simplement », a déclaré Christian Salomé. « On recommence à donner des bâches et du matériel pour reconstruire des abris », a-t-il ajouté.

De son côté, lundi matin, la préfecture du Nord n’était pas en mesure dans l’immédiat d’infirmer ou de confirmer les chiffres avancés par la mairie et par l’Auberge des migrants.