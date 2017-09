Ouragan Irma: «Une semaine après, nous étions quand même les premiers»

L'équipe du GSCF dans le quartier d'Orléans, à Saint-Martin. — GSCF

Après le passage de l’ouragan Irma à Saint-Martin, dans les Antilles, le 6 septembre dernier, l’ ONG nordiste GSCF a envoyé une équipe de neuf secouristes pour donner un coup de main. Ils ont atterri sur place, jeudi, faute de financements pour pouvoir partir plus tôt. Ils sont cependant loin d’être arrivés après la bataille selon le président du GSCF, Thierry Velu.

>> A lire aussi : La Guadeloupe et la Martinique en alerte rouge à l’approche de l’ouragan Maria

Pas de secours et pas d’eau potable

La communication téléphonique est laborieuse. Mais, malgré de nombreuses coupures, on comprend facilement que Thierry Velu est très remonté. Le président du GSCF est arrivé à Saint-Martin avec son équipe de huit personnes, dont un médecin et une infirmière, jeudi, soit une semaine après le passage de l’ouragan dévastateur. « Dans le quartier pauvre d’Orléans, nous sommes les premiers secouristes que les habitants ont vus depuis la catastrophe, s’insurge-t-il. Dimanche, certaines personnes qui habitent sur les hauteurs n’avaient pas encore eu d’eau potable ».

Selon lui, la « coordination de l’aide est obsolète ». « La plupart des structures restent cantonnées près de l’aéroport. On privilégie clairement les zones riches. Au début, on nous envoyait à droite et à gauche et puis nous avons pris l’initiative, c’est comme ça qu’on s’est retrouvés dans le quartier d’Orléans avec des populations totalement en détresse », explique le secouriste.

>> A lire aussi : Cinquième saison pour le «kit de survie» du GSCF pour les SDF

Là, son équipe a effectué des soins qui auraient dû être pratiqués huit jours avant : « on a fait du grave. Deux évacuations, deux urgences absolues et une centaine de soins dont des fractures ou des plaies graves », affirme-t-il.

Saint-Martin: des Français oubliés, laissés pour compte après Irma: Publié le 17/09/2017... https://t.co/FMu4FFal9T pic.twitter.com/znBTavzewy — GSCF (@humanitairegscf) September 17, 2017

Thierry velu raconte que le quartier reprend peu à peu vie, du fait des habitants qui ont pris l’initiative de commencer le déblaiement : « Il y a une grande solidarité des habitants mais les conditions sont très difficiles. Il y a beaucoup de maisons totalement détruites sur lesquelles nous n’avons même pas pu placer de bâche et de nombreuses personnes dorment dans dehors ».

Direction la Guadeloupe

En ce lundi après midi, l’équipe du GSCF doit embarquer dans un avion pour la Guadeloupe qui redoute le passage d’un nouvel ouragan, Maria. « Faute de transports adaptés, le plus gros de notre matériel est bloqué. Nous ne pouvons emporter que du petit matériel de soins et de sauvetage », regrette-t-il. Le GSCF renouvelle par ailleurs son appel aux dons afin de poursuivre son travail sur place.