Coupe Davis: Jo Wilfried Tsonga: Merci patron !

Tsonga célèbre la qualification de la France en finale de la coupe Davis — PHILIPPE HUGUEN / AFP

On vous voit venir tout de suite avec vos dénigrements du genre « équipe C de Serbie », « trop facile » « juste fait son boulot ». Sauf qu’on aime tellement pourrir les Français avec leur mental en carton (coucou Lucas Pouille) qu’on ne peut pas faire la fine bouche quand il y a en a un qui assume son statut de favori. C’était le cas ce week-end de Jo-Wilfreid Tsonga.

76,5 % de succès en coupe Davis

En remportant ses deux simples en demi-finale dont celui, décisif, dimanche face à Lajovic, le Français a confirmé qu’il était bien une sécurité en coupe Davis. Avec un ratio de 76, 5 % de succès (26 victoires, 8 défaites) « Jo » aime cette compét.

LA FRANCE EST EN FINALE DE LA COUPE DAVIS ! Victoire de Tsonga en 4 manches face à Lajovic 💪🎾#FRASRB #DavisCup pic.twitter.com/p5TUH8j5mQ — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) September 17, 2017

Pourtant, on a bien failli ne pas le voir enfiler le maillot bleu cette saison. Absent en huitièmes au Japon et en quarts face à la Grande-Bretagne pour cause de paternité récente, Tsonga avait aussi prévu de se faire porter pâle pour la demie avec une excuse incroyable « Je suis témoin au mariage de mon meilleur pote ce jour-là ».

Revenu avec de meilleures intentions au printemps, le 18e joueur mondial s’était finalement déclaré disponible pour la demie face aux Serbes.

Tsonga en direct sur beIN SPORTS : "Très content pour toute l'équipe" #FRASRB #ATPextra pic.twitter.com/dLkB7UqRZd — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 17, 2017

Il devrait jouer la troisième finale de coupe Davis de sa carrière

Et heureusement qu’il était là. Après le premier match perdu par Pouille, Tsonga a remis les deux équipes à égalité avant de qualifier les Bleus ce dimanche. Fin novembre, il disputera la troisième finale de coupe Davis de sa carrière. Avec la pancarte du grand patron dans le dos, il espère enfin soulever le Saladier d'argent.