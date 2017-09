Lille: Le rôle de la police passé au crible dans le procès pour trafic d'armes

Le tribunal de Lille. — Google Maps

Le procès pour trafic d’armes mettant en cause Claude Hermant entre dans la dernière ligne droite.

Le rôle de la police a été évoqué par un prévenu, ancien indicateur.

Pourquoi la police n’a-t-elle pas mis fin plus tôt à un trafic d’armes ? Jeudi, la quatrième journée du procès pour trafic d’armes, au tribunal de Lille, a permis d’en savoir un peu plus sur la façon dont la police judiciaire a mis la main sur un réseau présumé entre la France et la Belgique, en janvier 2015. Réseau qui a fourni Amedy Coulibaly, le tueur de l’Hyper Cacher, lors des attentats de Paris quelques jours plus tôt.

Une trace d’ADN

Officiellement, c’est une trace d’ADN sur une arme retrouvée chez Amedy Coulibaly qui incrimine Claude Hermant. les auditions vont livrer une autre histoire. A la barre se dresse Christophe Dubreucq, militant de la mouvance d’ultra-droite et un des dix prévenus de ce dossier sensible.

L’homme s’occupait de trouver des « clients » au boulevard de Metz, à Lille, pour Claude Hermant, figure de l’extrême droite radicale. En 2014, il devient indicateur de la police judiciaire et décide de balancer les activités de Claude Hermant, estimant s’être fait doubler.

Protection des sources

Une enquête est ouverte en mars 2014. Trois mois plus tard, c’est un ancien salarié de Claude Hermant, Antoine Denevi, qui dénonce officiellement son patron sur un PV. Pourquoi Christophe Dubreucq n’apparaît jamais sur les PV de la police. Explication de Marc Trévidic, président du tribunal : « Protection des sources : un indic de la police ne peut pas témoigner officiellement ».

Et contrairement à la gendarmerie, la police n’a pas besoin de tenir à jour des fiches de contact avec ses informateurs. Tout reste dans l’ombre.

Persuadés que Claude Hermant va être arrêté

Toujours est-il qu’après leur témoignage, les deux militants de l’ultra-droite sont persuadés que Claude Hermant va être arrêté. Ils vont devoir patienter et trembler à d’éventuelles représailles. Il faudra attendre le 20 janvier pour que la police passe à l’action. Pourquoi autant de temps au risque de laisser le trafic continuer ?

Après le rôle de la gendarmerie qui employait Claude Hermant comme indic, c’est celui de police qui révèle des zones d’ombre. Ce vendredi, le procès entre dans sa dernière ligne droite avec le réquisitoire du ministère public. Les accusés risquent dix ans de prison.