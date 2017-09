Nord: Gratuits, les conseils des architectes n’ont pas de prix

Remplir une déclaration de travaux peur être un casse-tête. — M.Libert / 20 Minutes

Trois communes ont été choisies dans le Nord-Pas-de-Calais.

Un architecte répond gratuitement pendant une heure.

Conseiller, aider, mais pas finaliser.

Pour que leurs plans se déroulent sans accrocs. Le Conseil de l’ordre des architectes (CROA) du Nord-Pas-de-Calais a lancé, mercredi, une expérimentation visant à installer des permanences périodiques d’architectes dans les mairies de trois communes. Le service est gratuit, tant pour les collectivités sélectionnées que pour les particuliers avides des conseils d’un pro.

Lys-lez-Lannoy, Maubeuge et Osartis-Marquion

Sur les onze collectivités qui ont répondu à l’appel du CROA, trois ont été sélectionnées. Il y a les communes nordistes de Lys-lez-Lannoy et Maubeuge et la communauté de communes de Osartis-Marquion dans le Pas-de-Calais. Au cours de cette expérimentation, qui s’étalera sur environ huit mois, des architectes se déplaceront dans les mairies pour y tenir des permanences d’informations gratuites pour les particuliers ou les petites entreprises.

« Il faut prendre rendez-vous auprès de la mairie et les séances durent environ une heure par personne », explique Béatrice Auxent, présidente du CROA du Nord-Pas-de-Calais. « Le but est d’aider les porteurs de projets à en définir les grandes lignes, à les accompagner au travers des premières étapes, poursuit-elle. L’architecte peut aussi aider à clarifier les besoins et même ouvrir le champ des possibilités sur des options auxquelles le porteur de projet n’a pas pensé. »

Dix séances gratuites

Pour assurer une « indépendance du conseil », l’architecte est rémunéré par l’Ordre et ne peut pas signer de contrat avec les personnes conseillées. « Dans le cadre de cette expérimentation, nous offrons dix séances aux collectivités. Libre à elles de poursuivre ensuite si elles jugent le service utile. Elles devront alors assumer la rémunération de l’architecte », précise Béatrice Auxent.

« C’est effectivement un service intéressant à proposer à nos administrés, se réjouit Anthony Chiaruzzi, responsable de l’urbanisme à la maire de Lys-lez-Lannoy. Nous n’avons pas toujours le temps, et ce n’est de toute façon pas notre rôle, de conseiller les particuliers dans leurs projets de construction, poursuit-il. Un architecte va permettre d’améliorer la qualité des travaux et faciliter la constitution des dossiers de permis de construire. »

Dans les trois communes, les premières permanences se tiendront samedi 23, de 9h à 12h et uniquement sur rendez-vous.