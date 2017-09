LOSC: Les choix déroutants de Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa tâtonne en ce début de saison — DENIS CHARLET / AFP

Cinq points en cinq matchs. Pour une équipe qui a annoncé viser le top 5 en fin de saison, il y a de quoi commencer à se poser des questions. Tenu en échec vendredi à domicile par Bordeaux (0-0), le LOSC a enchaîné un quatrième match d’affilée sans victoire.

Bloqué dans la deuxième partie de tableau, Lille n’arrive pas à décoller malgré un recrutement XXL et l’arrivée sur le banc de Marcelo Bielsa. Un entraîneur argentin qui étonne par ses choix depuis le début de saison.

Thiago Maia, arrière gauche. Vraiment ?

Il est entré cet été dans le libre des records du LOSC. Acheté 14 millions à Santos, le Brésilien Thiago Maia est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du LOSC. On allait voir ce qu’on allait voir avec ce milieu de terrain défensif sacré champion olympique en 2016. Sauf que Bielsa aime aligner ce milieu à un poste inhabituel de latéral gauche. Déroutant surtout quand cela se retourne contre vous.

Thiago Maia milieu de terrain replace par le genie Bielsa arriere gauche en sachant qu'il allait avoir Malcom, expulse au bout de 33min — MhennINBlack (@MhenniXIII) September 8, 2017

Peu habitué à cette position, Maia, dépassé par Malcolm, a pris deux jaunes en une demi-heure vendredi contre Bordeaux. Et son expulsion, alors que Lille dominait, a changé la donne… mais pas l’avis de Bielsa. « Je crois que Maia dispose de toutes les qualités nécessaires pour jouer au poste de latéral", assure " El Loco". Sur le terrain, ça ne saute pas encore aux yeux…

El Ghazi a l’immunité

Cinq matchs, cinq titularisations. Si on était dans Koh Lanta, on dirait qu’ Anwar El Ghazi est protégé par l’immunité sans doute gagnée à l’entraînement. Mais vu qu’on est au LOSC et pas sur une île déserte, on est en droit de se poser des questions.

Bon, compte tenu des circonstances, c'est un résultat correct. El Ghazi sert tjs à rien #losc #LOSCFCGB — So-ovic (@aCeovicc) September 8, 2017

Car l’attaquant néerlandais, recruté l’hiver dernier, peine encore à convaincre. Peu ou pas de différences, le joueur, qui a inscrit un but depuis le début de saison, reste une énigme aux yeux du public. Sauf pour Bielsa qui lui renouvelle sa confiance match après match.

Du spectacle, quel spectacle ?

On leur avait promis des étincelles, du football champagne et des paillettes. Mais après cinq journées, le public lillois reste encore sur sa faim. Si tout avait commencé dans l’allégresse avec un joli succès contre Nantes depuis la première journée, le soufflé est déjà retombé

La preuve,Le LOSC n'a cadré que deux tirs contre Bordeaux vendredi. Bon, OK, Lille était à dix contre onze pendant une heure. Mais que ceux qui ont vu l'équipe envoyer du spectacle à Strasbourg (3-0), contre Caen(0-2) ou à Angers (1-1) les semaines précédentes lèvent le doigt. Bref, pour l'instant l'effet Bielsa se fait toujours attendre...