Lille : Mystère autour d’un homme nu sur les voies SNCF

La gare de Lille-Flandres. — M.Libert/20 Minutes

Un striker sur la voie ferrée. Ce mercredi matin, la SNCF a dû interrompre le trafic des trains en gare de Lille-Flandres après qu’un individu a été signalé sur les voies. L’homme était, selon l’opérateur ferroviaire, dans une tenue très légère.

Vers 7h15, ce mercredi, un individu au comportement étrange a été repéré par les personnels de la gare. L’homme a commencé à se promener sur les quais avant de se mettre à déambuler sur les voies, à l’entrée de la gare. Aussitôt, la circulation des trains a été interrompue et le courant a été coupé pour des raisons de sécurité.

« Il s’est déshabillé et s’est mis à courir partout »

« L’individu ne devait pas être en pleine possession de ses moyens puisqu’il s’est déshabillé et s’est mis à courir partout pour échapper aux forces de l’ordre », explique une source à la SNCF. Pendant environ trois quarts d’heure, le nudiste a fait tourner en bourrique les agents de la SUG, la police ferroviaire, retardant « des dizaines de trains et bloquant des milliers de voyageurs », assure cette même source.

j'ai decidé d'ouvrir le premier espace naturiste en centre ville et au nord de paris, je l'ai appelé Gare Lille Flandres 😂 https://t.co/SDQJC4CY4M — Chris (@L_krystof) September 6, 2017

Ce matin un mec à poil se promenait sur les voix de Lille Flandres, les trains avaient + de 50 minutes de retard. Jsais pu quoi dire... — 🎀 Sin-namon roll 🎀 (@Lovelatias) September 6, 2017

L’incident a été clos vers 8h et le trafic des trains a repris progressivement. Il doit revenir à la normale dans le courant de la matinée. Sur le sort du perturbateur, les versions divergent. A la SNCF, on assure qu’il a été interpellé.

Côté police, on ne confirme pas la nudité du mis en cause. « Des fonctionnaires de police ont été envoyés pour interpeller cet individu qui, à leur vue, a pris la fuite », explique une source policière, précisant qu’un sac avec « du matériel de toxicomane et une pièce d'identité» a été retrouvé à l’endroit où l’individu avait été repéré. C’est vers 9h45 que le perturbateur a été reconnu par des agents alors qu’il était retourné dans la gare. Il a été arrêté et placé en garde à vue.