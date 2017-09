L’humoriste Norman assume ses origines du Nord. Dans une nouvelle vidéo postée samedi sur Youtube, celui qui s’est fait connaître grâce à internet et aux réseaux sociaux explique ce que c’est qu'« être ch’ti », à sa façon. Déjà plus de 3 millions de vues…

Consanguin, fan de tuning, chômeur raciste…

Né à Arras, dans le Pas-de-Calais, Norman Thavaud -c’est son vrai nom- revient, avec son style ironique sur la personnalité des gens du Nord, souvent décrit, dit-il, « comme consanguin, fan de tuning, chômeur raciste, supporteur du RC Lens, avec des tatouages Johnny, qui se nourrit uniquement dans les baraques à frites et qui est déjà passé à trois reprises dans l’émission Confessions intimes ».

« Faux », explique-t-il avec démonstration humoristique à la clé. Et d’offrir une petite leçon de ch’timi où « ça » devient « cha » et « chat » se transforme en « Kâ » (entre le son O et A). Avant de conclure « dans le Nord, on est plein de ressources, connus pour notre chaleur humaine et surtout loin des clichés qui nous collent à la peau ».

Gilles Durand