Nord: Xavier Bertrand appelle la droite à soutenir la réforme du Code du travail

Xavier Bertrand, lors du campus LR de la refondation, le 27 août 2017, au Touquet. Le 27 aout 2017. Credit: Sarah ALCALAY/Sipa//ALCALAYSARAH_ALACLAY1204009/Credit:SARAH ALCALAY/SIPA/1708271220 — SIPA

Xavier Bertrand juge le contenu de la nouvelle loi Travail « bon ». Le président (LR) de la région des Hauts-de-France, a appelé son parti à soutenir la réforme du Code du travail par ordonnances du gouvernement.

« Rompre avec une mauvaise habitude »

« Il nous faut rompre avec une mauvaise habitude quand on est dans l’opposition. Dire "oui, ça va dans la bonne direction, mais comme ça ne va pas assez loin, on ne peut pas voter", c’est stupide », a déclaré l’ancien ministre du Travail dans un entretien au Journal du Dimanche.

>> A lire aussi : On vous détaille cinq mesures qui vont bouleverser la vie des salariés dans la réforme du Code du travail:

Jugeant « bon » et « allant dans la bonne direction » le contenu des ordonnances présentées jeudi par le gouvernement, l’élu a déclaré, à l’intention des élus de son parti, que « ce n’est pas parce que ces ordonnances ne vont pas jusqu’au bout qu’il faut en tirer prétexte pour ne pas les voter ».

« Elles apportent davantage de souplesse, rendent le Code du travail plus facile, ce qui était vraiment indispensable », a-t-il avancé, qualifiant le texte de « pragmatique sur le contrat de chantier, sur la fusion des différentes instances représentatives du personnel ou encore sur le dialogue social ».

« Soyez décomplexés ! »

Appelant les parlementaires LR à soutenir cette réforme, Xavier Bertrand, qui a renoncé à briguer la présidence du parti en décembre, leur a lancé : « Soyez décomplexés ! N’hésitez pas à la voter ! Au passage, cela constituerait aussi un message aux entrepreneurs, aux Français, pour leur dire que le bon sens doit échapper aux vieilles règles politiciennes », a-t-il dit

Il a néanmoins refusé de se placer sur la même ligne politique pro-gouvernementale que les élus LR-UDI-Les Constructifs. « Je ne suis pas du genre à faire un chèque en blanc », a-t-il souligné.

Les ordonnances devraient être présentées et adoptées en Conseil des ministres le 22 septembre. Elles devront faire l’objet d’un projet de loi de ratification, déposé au Parlement au plus tard trois mois après, ce qui leur permettra d’être pérennisées et d’avoir force de loi.