Coupe du monde de rugby féminin: On a fait un premier bilan avec les Bleues

Les Bleues ont couru en vain derrière l'Angleterre (3-20) en demie-finale de la Coupe du Monde, le 22 août 2017 — Peter Morrison/AP/SIPA

Pour la septième fois, les Françaises ont été éliminées en demi-finale d’un Mondial.

Ce samedi, elles affrontent les Etats-Unis

Elles sont déçues, frustrées. Mercredi, l’Angleterre a remporté la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby féminine 2017, face à la France (20-3). Une dure défaite pour les Françaises qui avaient si bien démarré la compétition.

Avant de disputer le match pour la 3e place, samedi contre les Etats-Unis (à 17h50, sur France 4), la demie de mêlée de l’équipe de France, Yanna Rivoalen, et son équipière, l’ailière Shannon Izar, qui évoluent toutes les deux à Villeneuve-d’Ascq, ont accepté de dresser un premier bilan du tournoi.

Score sévère pour la défaite

Elles ne le cachent pas, ni l’une, ni l’autre. Elles qui avaient si bien commencé la compétition, ont du mal à accepter le score. « Les Anglaises ont été efficaces et ont fait peu de fautes, déclare Yanna Rivoalen. On est forcément très frustrées car il y avait la possibilité d’aller en finale. »

Pour autant, le bilan n’est pas complètement sombre. « On a de belles choses à retenir de cette coupe du monde, notamment le groupe qui vit vraiment bien et grâce auquel on a pu aller aussi loin », affirme Shannon Izar.

Le pire qu'il pouvait nous arriver était de gagner... Félicitations aux Anglaises qui ont tenu leur rang. Merci pour votre soutien 😍

➡️USA🥉 pic.twitter.com/YZpB541hiv — Yanna RIVOALEN (@riv_ya) August 23, 2017

Une belle audience

Très suivie sur France 2 où elle a battu des records d’audience, la compétition a surtout été un véritable succès pour le rugby féminin français. Pour Shannon Izar, cet engouement est tout simplement « génial ». « On [ne] s’y attend pas forcément. On a eu beaucoup de retours positifs, c’est très encourageant », sourit l’ailière. « C’est bien si on a pu donner envie de suivre le rugby féminin et de donner envie à des filles d’en faire », s’exclame Yanna Rivoalen.

#FranceFéminines Photo de groupe pour l'occasion! Nos Bleues veulent bien finir l'aventure samedi 💪 #WRWC2017 pic.twitter.com/0k8vXb3j8S — FF Rugby (@FFRugby) August 24, 2017

Mais ce n’est pas encore fini. Encore en lice pour la 3e place, les Bleues ne comptent pas repartir sans rien. « C’est très important de bien terminer la compétition », explique la demie de mêlée. Mais il y a surtout un autre enjeu, une victoire samedi signifiera une qualification en tête de poule pour la prochaine Coupe du monde. À laquelle elles comptent bien participer.