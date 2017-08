LOSC: Eder prêté au Lokomotiv Moscou

Eder donne l'avantage au Portugal en finale de l'Euro 2016 contre la France (1-0) au Stade de France, le 10 juillet 2016. — MIGUEL MEDINA / AFP

Le bourreau des Bleus quitte la France. Buteur de la finale de l’Euro remportée par le Portugal face aux Français, Eder ne jouera pas en Ligue 1 cette saison. Arrivé au LOSC en janvier 2016, l’attaquant ne faisait pas partie des plans de Marcelo Bielsa, le nouvel entraîneur lillois, cette saison.

⚡️ Официально: Автор победного мяча в финале Чемпионата Европы Эдер Лопес – игрок «Локо»!

✌🏻Нападающий будет выступать под 24-м номером pic.twitter.com/Ok63xy9pHw — ФК Локомотив (@fclokomotiv) August 22, 2017

Un prêt avec option d’achat

Obligé de s’entraîner à l’écart avec d’autres bannis, le joueur de 29 ans a finalement décidé de rejoindre la Russie où il a été prêté pour un an au Lokomotiv Moscou. Un prêt assorti d’une option d’achat de quatre millions d’euros. En un an et demi à Lille, Eder aura inscrit 12 buts en 44 matchs.