Pas-de-Calais: L'Etat suspend le projet d'éoliennes au large du Touquet

Des éoliennes maritimes près des îles Héligoland, en mer du Nord, le 4 novembre 2015 — TOBIAS SCHWARZ AFP

Il avait du plomb dans l’aile. C’est désormais officiel : le parc éolien maritime au large de la Côte d’Opale ne devrait pas voir le jour. Dans un courrier adressé aux élus locaux, le préfet des Hauts-de-France a en en effet annoncé la suspension du projet sur décision de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, rapporte ce jeudi La Voix du Nord.

Quelque 40 éoliennes off-shore étaient envisagées sur le banc de sable de Bassure de Baas, à 12 km de la côte, entre Le Touquet et Berck. Leur implantation, soutenue par Frédéric Cuvillier, maire de Boulogne-sur-mer, et l’ex-ministre de l’Ecologie Ségolène Royal, était contestée par de nombreux habitants et professionnels du secteur en raison, entre autres, de l’impact prétendu sur le milieu marin et la pêche.

Les conditions ne sont pas réunies, selon l’Etat

Dans le courrier préfectoral, l’Etat justifie cette suspension par l’absence d’un consensus suite à une consultation menée fin avril. « Les conditions favorables ne sont pas réunies à ce stade », indique-t-il.

L’Etat souhaite désormais « favoriser l’émergence des autres projets en cours » tout en poursuivant « les réflexions sur les impacts cumulés des parcs éoliens en mer ».