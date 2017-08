Coupe du monde de rugby féminin: «On a clairement envie d'aller au bout»

J-2 Coupe du Monde ! Après des mois de préparation, d'acharnement et de travail, les Bleues vont enfin rencontrer les meilleures équipes du rugby féminin pour l'ultime compétition d'une joueuse ! 🏈☘️ _____________________________________ #equipedefrance #coupedumonde #france #equipe #soutienslexv

A post shared by FFRugby (@ffrugby) on Aug 7, 2017 at 7:51am PDT