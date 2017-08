Nord: L'allocation de rentrée scolaire, comment ça marche?

À la Caisse des allocations familiales (CAF) de Lille. — M. LIBERT/20 MINUTES

Les allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Nord pourront recevoir l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS), dès le 17 août. L’ARS aide les parents à assumer financièrement les dépenses liées à la scolarisation de leurs bambins. Petit topo sur son fonctionnement.

Qui y a droit ?

Chaque foyer à revenu modeste, ayant un ou plusieurs enfants scolarisés, entre 6 et 18 ans, et correspondant aux conditions générales de la CAF, peut prétendre à l’ARS. L’allocation est accessible en fonction du nombre d’enfants à charge et des revenus annuels de 2015. Les ressources 2015 ne doivent pas dépasser 24.404 euros avec un seul enfant à charge, 30.036 euros pour deux enfants et 35.668 euros lorsque le foyer compte trois enfants. Si la famille en compte plus de trois, il suffit d’ajouter au plafond des revenus, 5.632 euros par enfant.

Combien ?

Le montant de l’ARS, versé pour chaque enfant, dépend de son âge. Pour un enfant ayant entre 6 et 10 ans, le montant alloué est de 364,09 euros. Pour les 11-14 ans, la somme s’élève à 384,17 euros. Pour les plus grands, âgés de 15 à 18 ans, 397,49 euros sont donnés aux parents.

L’association Familles de France avait mené, pour la rentrée 2015-2016, une étude sur le coût de la rentrée scolaire. Pour un enfant entrant en 6e, selon le magasin choisi pour acheter les fournitures, il en coûtait aux parents 190,42 euros en moyenne.

Comment ?

Les familles, déjà allocataires de la CAF, n’ont aucune démarche à faire pour leurs enfants ayant de 6 à 15 ans. L’aide leur sera virée automatiquement, à condition, bien sûr, qu’elles remplissent les critères d’obtention de l’ARS. Dans le cas où, les enfants auraient bien entre 6 et 15 ans, mais où la famille n’est pas encore bénéficiaire de la CAF, une demande d’allocations devra être faite, en ligne.

Concernant les familles ayant des enfants entre 16 et 18 ans, elles doivent simplement confirmer que leur progéniture sera toujours scolarisée, étudiante ou apprentie, en septembre. Cette démarche se fait en ligne, à partir de la rubrique «Mon compte ».

Quand ?

L’ARS sera versée, aux familles concernées, dès le 17 août. Ceux qui habitent les DOM la recevront fin août, exceptée à la Réunion où le virement sera fait au début du mois. Pas de panique, les retardataires peuvent encore remplir leur dossier jusqu’à fin août début septembre. Ils recevront seulement l’allocation un peu plus tard que les autres.