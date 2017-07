VIDEO. Pas-de-Calais : Grave accident de la route impliquant un fourgon pénitentiaire

L'accident a eu lieu sur l'A21 au niveau de Liévin. — Google Maps

Ce jeudi matin, un grave accident de la circulation a fait 22 blessés sur l’autoroute A21, au niveau de Liévin, dans le Pas-de-Calais. Un fourgon cellulaire qui transportait des détenus fait partie des véhicules impliqués, a-t-on appris auprès de la direction de l’ administration pénitentiaire.

L’accident a eu lieu vers 11h, au niveau de la sortie Aix-Noulette, sur l’A21 en direction de Valenciennes. Selon la préfecture du Pas-de-Calais, citée par l’AFP, « l’accident a eu lieu entre neuf véhicules légers, un poids lourd et un fourgon cellulaire du centre pénitentiaire de Longuenesse ».

Les groupes d'intervention sont sur place

Dans un communiqué, la direction de l’Administration pénitentiaire précise que « les dix occupants du fourgon, quatre agents et six détenus, sont blessés » et qu’une équipe de l’ERIS (les groupes d’intervention en milieu carcéral) a été envoyée surplace pour « sécuriser le périmètre ». Le véhicule effectuait une mission de transfèrement entre le centre pénitentiaire de Longuenesse (62) et la maison d’arrêt de Douai (59).

L’accident a fait au moins 22 blessés. Trois des agents de la pénitentiaire ont été particulièrement touchés dont la conductrice du fourgon, hospitalisée en état d’urgence absolue selon la préfecture. Les détenus et les autres personnes blessées ont été aussi pris en charge par les secours.