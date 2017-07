Calais: L’ONG «Human rights watch» dénonce les abus policiers contre les migrants

SOCIÉTÉ Dans un rapport de 50 pages, l’organisation fustige un « usage de la force excessif et disproportionné »…

Des policiers de la CRS aux abords de l'ex-jungle de Calais. — PACIFIC PRESS/SIPA

« C’est comme vivre un enfer ». Cette phrase choc, c’est le titre d’un rapport sur les « abus policiers à Calais contre les migrants, enfants et adultes », publié, mercredi, par l’Organisation non gouvernementale (ONG) Human rights watch. 20 Minutes s’est procuré le document.

Pour rédiger son rapport, l’ONG a mené des entretiens avec 61 « demandeurs d’asile et migrants » et une « vingtaine de travailleurs sociaux » entre juin et juillet 2017 sur les communes de Calais et Dunkerque. Parmi les migrants interrogés, 31 se sont « présentés comme des enfants », précise Human rights watch.

L’utilisation du « gaz poivre » en question

A partir de ces témoignages, l’ONG dresse plusieurs constats. Le premier étant un usage de la force, par les policiers, non conforme « aux normes internationales ». Ce qui revient le plus souvent, c’est un « usage fréquent de sprays au gaz poivre par les policiers ». Les récits des personnes interrogées parlent de pulvérisations sur « des migrants endormis » ainsi que sur « la nourriture et l’eau ».

Selon l’ONG, l’agent chimique contenu dans les sprays « cause une cécité temporaire, de fortes douleurs oculaires et des difficultés respiratoires ». Il est aussi précisé que la nourriture et l’eau contaminées deviennent impropres à la consommation.

Interrogé par Human rights watch sur l’utilisation du gaz poivre, le sous-préfet de Calais, Vincent Berton, a qualifié ces propos d'« allégations » et de « calomnies ». « Je n’ai jamais vu ou entendu cela. Je n’ai pas donné de telles consignes », a-t-il précisé.

« Harcèlement » des travailleurs humanitaires

L’autre observation faite par l’ONG, c’est un « harcèlement » des travailleurs humanitaires. Le rapport cite des témoins qui évoquent des perturbations régulières de l’aide humanitaire, notamment des distributions de nourriture et d’eau. Plusieurs membres d’associations présentes à Calais parlent « d’encerclement » des distributions de repas par les policiers, de « contact physique ». Il est aussi question de contrôles d’identité intempestifs et de verbalisations des véhicules des bénévoles.

Le même sous-préfet assure, pour sa part, qu'« on n’a jamais interdit de distribution d’eau et de nourriture » et que ce sont « des allégations qui semblent inexactes ».

Dans ses recommandations l’ONG fait, à peu de chose près, les mêmes recommandations que le défenseur des Droits qui s’était indigné, en juin dernier, « des atteintes aux droits fondamentaux d’une exceptionnelle et inédite gravité ». Human rights watch enjoint par ailleurs la municipalité de Calais et l’Etat de se conformer à la dernière décision, rendue, le 26 juin, par le tribunal administratif de Lille. Contactée par 20 Minutes, la préfecture du Pas-de-Calais n’a pas donné suite, mardi soir.