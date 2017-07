Lille: Une clinique relaxée dans l’affaire d’une fausse couche

L'hôpital privé Saint-Vincent-de-Paul, à Lille. — Google Maps

La responsabilité de l’hôpital privé n’a pas été retenue. En mai 2011, une femme enceinte avait reçu par erreur un traitement abortif à la clinique Saint-Vincent-de-Paul de Lille. Le tribunal correctionnel vient de relaxer l’établissement, suite au procès qui s’est tenu en avril.

Une question de responsabilitité

Une stagiaire sage-femme, une infirmière et la direction de la clinique avaient comparu pour savoir qui était responsable de la fausse couche d’une patiente. Cette dernière avait pris par erreur un médicament destiné à une autre, hospitalisée pour un curetage, mais dans le même service.

>> A lire aussi : Elle avait perdu son bébé à cause d'une erreur médicale en 2011

C’est une stagiaire sage-femme qui avait administré le médicament à la mauvaise personne, sans vérifier son identité.

L’élève sage-femme et l’infirmière sanctionnées

« Ma cliente n’en veut pas au personnel, mais à l’absence d’encadrement et aux dysfonctionnements de l’hôpital. Après cinq ans de combat pour avoir cet enfant, ça a été un drame pour ce couple », avait souligné au procès Me Blandine Lejeune, avocate de la victime.

Le juge en a décidé autrement. Il a décidé de relaxer la direction et de condamner l’élève sage-femme et l’infirmière à une amende de 3.000 euros avec sursis. « Le tribunal a considéré que l’organisation de l’hôpital n’était pas en cause, qu’il y avait eu une défaillance humaine, mais qu’elle ne méritait pas une peine effective », précise Me Jean-François Ségard, avocat de l’hôpital Saint-Vincent. Reste à savoir si le ministère public compte faire appel de cette décision.