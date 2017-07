LOSC: L'Argentin Ezequiel Ponce rejoint Lille

L'Argentin Ezequiel Ponce (à gauche) rejoint le LOSC — SIPA

Et un joueur de plus. Grand animateur du marché des transferts estival, le LOSC version Bielsa vient d’engager un dixième joueur, rien que ça. Cette fois-ci, c’est le secteur offensif qui est renforcé. Comme d’hab, c’est un gamin plein d’avenir qui va débarquer à Luchin.

A 20 ans, Ezequiel Ponce est un espoir du foot argentin. L’Argentin débarque de l’AS Rome qui l’a prêté à Lille pour un an (avec option d’achat). C’est son deuxième prêt en deux ans après un passage l’an passé au club espagnol de Grenade (25 matchs, 10 titularisations et 2 buts en Liga).

Formé dans le club de Bielsa

C’est un joueur que connaît bien Marcelo Bielsa. Et pour cause ! Ponce a été formé aux Newells Old Boys, le club de cœur de l’entraîneur argentin, le club qui a un stade Marcelo Bielsa ! Bref, ces deux-là étaient faits pour se retrouver dans un effectif nordiste totalement chamboulé et qui devrait encore subir des modifications. Une intersaison totalement folle.