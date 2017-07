Nord: L'homme suspecté d'avoir tiré sur sa voisine avait déjà tué en 1991

Une intervention de la police a eu lieu dimanche soir dans un appartement à la suite de violences entre voisins (Illustration). — Olivier Aballain / 20 Minutes

On ne connaît pas encore précisément la nature des relations entre la victime et son agresseur présumé. Une femme de 50 ans a été très grièvement blessée d’un coup de fusil au visage, dimanche soir à Feignies, près de Maubeuge (Nord). Elle a été héliportée vers le centre hospitalier universitaire de Lille, et se trouvait lundi matin entre la vie et la mort, selon la Voix du Nord.

Un homme de 49 ans, habitant un logement situé au-dessus de chez elle, a été interpellé plus tard vers 22h30, après avoir, selon toute vraisemblance, pris la fuite à la suite du coup de feu. L'individu a déjà fait l'objet de deux condamnations aux Assises, dont l'une pour meurtre en 1995, au cours d'une tentative de vol avec arme commise en 1991. Il avait alors écopé de 18 ans de réclusion.

Connu des services de police

Trois témoins directs ont été interrogés par les enquêteurs. D’après le procureur de la République à Valenciennes, qui pilote l'enquête, le suspect a tiré sur sa voisine depuis sa fenêtre, alors qu’elle se trouvait dans le jardin. Un fusil, susceptible d'être l'arme du crime, été retrouvé dans son logement.

L'individu avait pris la fuite avec la voiture d’une ex-compagne. C'est la brigade de gendarmerie de Merville (Nord), un secteur situé à 120 km de Feignies, qui a procédé à son interpellation, au domicile de cette ex-compagne vers lequel le suspect s'était enfui.

La gendarmerie précise que l'homme était «fortement alcoolisé» au moment de son interpellation. Le procureur François Pérain précise qu'il n'avait toujours pas pu être interrogé ce lundi matin, en raison de cet état d'ébriété.