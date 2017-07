Un bon collège dans un quartier bon marché ? A Lille, c’est possible !

Le plus accessibles des meilleurs collèges lillois est situé à Lomme. — Meilleursagents.com

Le site web Meilleursgents.com compare le prix de l’immobilier avec la proximité d’un bon collège.

Lille est la seule ville où il existe un bon plan.

Au niveau national, les bons collèges se trouvent dans des quartiers huppés.

Les bons collèges se situent-ils tous dans des quartiers chics ? « Sur les offres immobilières, il n’est pas rare de voir figurer la proximité d’un bon collège », note Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleursagents.com, un site internet spécialisé dans les prix de l’immobilier. Cet argument de vente a donné l’idée à ce site web de mener une étude sur le prix des logements autour des meilleurs collèges de France.

Un rayon de 300 m autour des collèges

A partir du palmarès 2017 des collèges français, réalisé par le magazine L’Etudiant, l’étude a porté sur neuf villes, dont Lille. « Nous avons regardé l’écart de prix entre la moyenne de la ville et le secteur où se trouve l’établissement scolaire. Nous avons analysé les prix dans un rayon de 300 m autour des collèges », précise Thomas Lefebvre.

>> A lire aussi : Quels sont les «meilleurs» lycées dans le Nord?

A Lille, le calcul a été assez rapide dans la mesure où seuls deux collèges font partie des meilleurs en France*. Il s’agit de Carnot, dans le Vieux-Lille et de Guy-Mollet à Lomme. Concernant Carnot, la surcote immobilière s’élève à 36 % (3.322 euros/m2 contre 2.450 euros/m2 en moyenne à Lille). En revanche, autour de Guy-Mollet, le prix moyen des logements se situe 20 % en dessous de la moyenne lilloise (1.950 euros/m2), ce qui en fait un « bon plan » pour Meilleursagents.

Un filtre par l'argent

Même si l’échantillon est très réduit, Lille fait ainsi partie des villes qui présentent la meilleure accessibilité pour les meilleurs collèges. En comparaison, Bordeaux, Rennes et Lyon n’ont qu’un seul établissement accessible sur les cinq ou sept qui sont bien cotés. Montpellier, Nice, Toulouse et Nantes n’en ont aucun.

Ce qui signifie qu’au niveau national, avec le principe de la carte scolaire, ce sont les classes sociales plus aisées qui bénéficient de la proximité de collèges plus prestigieux. « A l’heure où on souhaite parler d’égalité des chances, on ne peut que déplorer ce filtre par l’argent », constate Sébastien de Lafond, président de meilleursagents.com

Reste désormais à savoir si c’est la présence de bons collèges qui stimule la demande et pousse les prix des logements à la hausse ou si les bons résultats se retrouvent dans les quartiers les plus aisés car les élèves y bénéficient d’un environnement plus favorable. « Sans doute un peu des deux », estime le président de Meilleursagents.com.

* Un à Montpellier, deux à Nice, quatre à Toulouse, cinq à Nantes, Bordeaux et rennes, sept à Lyon et vingt-sept à Paris.