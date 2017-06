VIDÉO. Nord: La vidéo d'un chauffeur de bus qui se prend un seau d'eau fait un carton

La commune de Beuvrages, près de Valenciennes. — Google maps

On rit toujours aux dépens de quelqu’un. C’est l’amère expérience vécue pas un chauffeur de la compagnie des transports en commun du Valenciennois, Transvilles. Des jeunes se sont amusés à lui balancer une bonne quantité d’eau, le tout filmé et publié sur internet raconte la Voix du Nord.

Il faisait chaud, mais bon

La scène s’est déroulée à un arrêt de bus situé sur la commune de Beuvrages, près de Valenciennes, jeudi dernier. Ce jour-là, le mercure a atteint les 30° dans cette commune. Après que le chauffeur a ouvert les portes avant de son véhicule pour laisser monter les voyageurs, plusieurs jeunes gens sont passés à l’action.

Ils ont commencé par vider le contenu de bouteilles d’eau sur le salarié de Transvilles avant que l’un d’eux ne s’approche muni d’un seau. Son contenu a été jeté sur le malheureux chauffeur qui n’a même pas eu le temps de refermer les portes, le tout sous les rires des protagonistes.

On ne sait pas si la personne visée riait autant. Malgré tout, la vidéo fait un carton depuis sa publication sur Facebook : plus de 81.000 vues et 1.125 partages. On ne parle même pas des commentaires, nombreux eux aussi, mais pas toujours très tendres avec les auteurs de la blague.