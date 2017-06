«On nous méprise», déplore le président d'une association de défense de victimes de l’amiante

La sacoche toujours à la main, Pierre Pluta a une passion, le judo, et mène un combat, la défense des amiantés. — ALEXANDRE GELEBART / 20 MINUTESM. Libert / 20 Minutes

Le parquet de Paris veut clore les dossiers concernant l’amiante.

Une association de défense des victimes de l’amiante s’insurge contre cette décision.

A Dunkerque, plus de 700 personnes sont reconnues malades de l’amiante

« Enfin un procès pénal de l’amiante ? ». La question était posée il y a trois semaines par le président de l’Association régionale de défense des victimes de l’amiante ( Ardeva), Pierre Pluta. Le parquet de Paris vient de lui répondre, ce mercredi, en demandant la fin des investigations dans plusieurs enquêtes pénales.

« Cette demande du parquet est scandaleuse »

Le parquet considère qu’il est impossible de déterminer avec certitude quand les victimes ont été intoxiquées. Une décision qui met en colère Pierre Pluta, contacté par 20 Minutes. « Cette demande du parquet est scandaleuse et indigne de la justice française. Elle méprise les victimes », s’insurge celui qui s’occupe notamment des dossiers des ex-chantiers navals de la Normed à Dunkerque, déposés il y a une vingtaine d’années.

"100 000 morts et il n'y a pas de coupable, pas de responsable"

Henri Boumandil se bat pour la défense des victimes de l'amiante. Rencontre. pic.twitter.com/cPoGoISn2B — Brut FR (@brutofficiel) June 25, 2017

« Je suis en larmes et sous le choc depuis que j’ai appris cette nouvelle », témoigne une veuve de 64 ans qui a perdu son mari il y a deux mois. Selon Pierre Pluta, 712 personnes qui travaillaient à la Normed ont été reconnues malades de l’amiante et 90 sont décédés.

Pesticides et perturbateurs endocriniens

« On voit ce qui se profile dans cette demande. La chancellerie est déjà occupée à envoyer un signal aux empoisonneurs par pesticides ou perturbateurs endocriniens qu’ils peuvent continuer à empoisonner. Avec notre avocat, Me Eric Dupond-Moretti, nous allons démontrer qu’il existe bel et bien des liens de causalité pour les malades de l’amiante », ajoute-il.

>> A lire aussi : Manifestation à Dunkerque pour mettre «fin à l’impunité» dans le scandale de l’amiante:

L’association pourra aussi bénéficier du soutien de Paul Christophe, député-maire (DVD) de Zydcoote, près de Dunkerque. Ce dernier estime que « l’interprétation du parquet est lourde de conséquences » et prévoit avec son homologue (MRC) Christian Hutin de « continuer à défendre les victimes de l’amiante », en déposant bientôt une proposition de loi visant à réviser la loi Fauchon. Cette loi modifie le régime de sanction de la faute considérée comme involontaire.