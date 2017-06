Nord: Il va falloir commencer à économiser l’eau dans la région

METEO Face à la sécheresse qui pointe son nez, les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais demandent aux habitants de réduire l’utilisation d’eau…

Un petit effort pour éviter de laver sa voiture régulièrement. Mais pas que… Les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais ont lancé, ce mardi, un appel à économiser l’eau dans ces deux départements par crainte d’une période de sécheresse.

Déficit pluviométrique

Les deux départements connaissent depuis plus de deux mois un déficit pluviométrique important depuis l’automne et les faibles pluies hivernales n’ont pas permis la recharge des nappes phréatiques.

Les préfets font appel au civisme de la population « afin de ne pas être tenu de prendre des mesures obligatoires de limitations des usages d’eau en juillet et en août », précise le communiqué préfectoral. Pour l’instant, la consigne est de réduire les utilisations qui ne sont pas indispensables.

L’Helpe et la Liane très bas

D’ailleurs, les agriculteurs ont déjà accepté de réserver l’irrigation aux cultures les plus sensibles (pommes de terre, légumes ou maïs) et de ne pas arroser entre 11 heures et 17 heures.

Les débits des cours d’eau restent au-dessus des seuils de référence, mais, dans le Nord, l’Helpe (Avesnois) présente des niveaux très bas et dans le Pas-de-Calais, la Liane (Boulonnais) a atteint le seuil de vigilance. Par ailleurs, le secteur des wateringues et le delta de l’Aa nécessitent une attention particulière.