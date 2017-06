Amiens: Enroulé dans le tapis, le cadavre du colocataire se décomposait dans l'appartement

Fourgon de police à Lille — O. Aballain / 20 Minutes

Le temps chaud a probablement accéléré la découverte du corps. Le cadavre d’un homme de 48 ans a été retrouvé par les pompiers dans un appartement d’Amiens-Nord, le 24 juin. Selon France Bleu Nord, l’homme qu’il hébergeait a été interpellé sur place, puis mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire.

Le suspect est âgé de 49 ans. Selon les premiers éléments récoltés par les enquêteurs, la victime a été tuée une à deux semaines avant la découverte, d’un ou plusieurs coups de couteau donnés à la suite d’une dispute.

Il enlevait les larves régulièrement

Sondés par le Courrier Picard, des voisins décrivent deux amis dont la consommation d’alcool était élevée et qui se bagarraient parfois.

L’auteur présumé des coups mortels ne se serait rendu compte de la mort de son ami que le lendemain. Pour tenter de dissimuler le corps, il l’a enroulé dans un tapis, et aurait régulièrement prélevé les larves qui envahissaient le cadavre.

Mais l’odeur de décomposition qui émanait du corps était sensible, d’après le Courrier Picard, depuis l’extérieur du logement. Une autopsie devait être pratiquée lundi 26 juin pour déterminer la date du décès, et sa cause exacte.