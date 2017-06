Migrants: Le tribunal administratif refuse la création d'un centre d'accueil à Calais

Les décombres dans la jungle de Calais, évacuée en novembre 2016. — Andrew Parsons/Shutters/SIPA

Le ministre de l’Intérieur avait prévenu : « si nous créons un centre sur place, il sera rapidement débordé et nous ne pourrons pas faire face à cette situation ». Ce lundi, le tribunal administratif de Lille est allé, partiellement, dans son sens. La justice a refusé la création à Calais (Pas-de-Calais) d’ un centre d’accueil d’urgence pour les migrants, mais a en revanche ordonné la mise en place de mesures pour leur venir en aide.

Avec cette décision, il donne en partie raison aux onze associations qui avaient saisi par référé le juge administratif de Lille mercredi dernier pour demander l’arrêt des « entraves » à la distribution de nourriture aux quelque 400 à 600 réfugiés qui errent dans le Calaisis.

Selon l’ordonnance du juge, qu’a pu se procurer l’AFP, la création d’un point fixe dans le Calaisis permettant d’accueillir des migrants - une mesure demandée de longue date par les bénévoles - ne constitue pas « la seule solution pour prendre en charge efficacement et dignement les personnes concernées ».

Il propose plutôt de rediriger les personnes en exil vers le droit commun, notamment à travers « le dispositif national d’asile, ailleurs sur le territoire français ». Il précise également qu’une telle décision, qui ne « peut être prise utilement à très bref délai », n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés qui, par définition, statue en urgence.

Plusieurs mesures à exécuter sous 10 jours

« En tout état de cause, il n’est pas possible de laisser sans aide aucune des personnes en état de dénuement total, à défaut de pouvoir les faire entrer dans les dispositifs d’aide auxquels ils peuvent légalement prétendre, en espérant qu’elles finissent par se lasser et par partir d’elles-mêmes ailleurs », poursuit le juge.

Pour y remédier, il ordonne que soient exécutées sous 10 jours différentes mesures comme la « création (…) de plusieurs points d’eau et de sanitaires » et un « renforcement du dispositif d’accès à des douches, réservé jusqu’à présent aux personnes malades et en particulier à celles atteintes de la gale » avec l’obligation « de laisser les associations continuer à distribuer des repas dans les conditions déjà fixées par le juge des référés (ordonnance du 22 mars 2017) ».