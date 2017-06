Renaud Lavillenie a remporté le concours du saut à la perche à 5, 80 m. — F.Lo Presti/AFP

La compétition, organisée au Stadium Lille Métropole, a réuni les onze meilleures nations européennes

En l'absence de la Russie (suspendue pour dopage), c'est l'Allemagne qui s'est imposée

Comme il y a deux ans; la France termine à la troisième place grâce à un 4x400m décisif

Un final de dingue. Après trois jours de course et 40 épreuves, c’est à la dernière seconde de la dernière course des championnats d’Europe par équipes que la France a réussi à déloger la Grande-Bretagne de la troisième marche du podium. La deuxième place des relayeurs du 4x400 mètres permet aux Bleus de sortir tête haute de la compétition organisée au Stadium Lille Métropole.

Des Bleus amoindris mais au rendez-vous

Comme en 2015, l’équipe de France termine troisième de ces championnats d’Europe. Une bonne performance au vu des nombreux forfaits enregistrés ces derniers jours (Jimmy Vicaut, Christophe Lemaitre, Floria Guei ou encore Pascale Martinot-Lagarde). Grâce à ses valeurs sûres comme Renaud Lavillenie (5,80m à la perche), Mahiedine Mekhissi (3000m steeple), Mélina Robert-Michon (disque) mais aussi ses révélations avec le succès de Carole Zahi (100 mètres), la France n’a rien lâché et a bien préparé les Mondiaux de Londres (4 au 13 août).

« On visait le podium même si la cascade de blessures des derniers jours pouvait laisser penser qu’on allait avoir des difficultés et on l'a eu. Mais je tiens à souligner le bon état d’esprit de l’équipe de France. Il y a des jeunes qui frappent à la porte des grands championnats. On démarre une olympiade avec une belle dynamique », reconnaît André Giraud, président de la fédération française d’athlétisme.

#LilleMetropole2017

Bravo à l'équipe de France pour cette 3eme place avec les tripes par les gars du 4X400m. — Atipa97320 (@tipunch84) June 25, 2017

Et à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne

Ultra-éculé en foot, cet adage peut aussi s’appliquer aux championnats d’Europe par équipe d’athlétisme. En l’absence de la Russie, suspendue pour dopage, les Allemands ont tenu leur rôle de favoris pendant trois jours au Stadium de Villeneuve d’Ascq. Vainqueurs en 2014, deuxièmes en 2015, les athlètes d’outre-Rhin ont confirmé leur suprématie devant la Pologne et la France donc.

Un vrai succès populaire

8 000 spectateurs samedi, près de 10 000 dimanche, le public nordiste a été au rendez-vous de l’événement. Ambiance bon enfant, fair-play et chauvinisme mais sans en faire des caisses, le Nord a un vrai public de passionnés d’athlétisme. Et les premiers concernés ont apprécié. « C’est super agréable de concourir à la maison dans une ambiance énorme. Ce n’est pas tous les jours comme ça », savoure Renaud Lavillenie.