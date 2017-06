Calais : Signes de reprise pour le tourisme et l’activité économique

Le port de Calais. — M.Libert/20 Minutes

La fréquentation touristique et l’activité économique donnent des signes de reprise à Calais, une embellie que pourrait ternir cependant le retour de la pression migratoire observée ces derniers temps.

Depuis le démantèlement en octobre de la « Jungle », les affaires sont progressivement reparties pour le commerce et le tourisme du premier port d’Europe continentale qui a vu passer, en 2016, plus de neuf millions de passagers.

Assos et policiers faisaient tourner le commerce

Cela a d’abord « été compliqué car il y a eu une disparition des forces de l’ordre et des membres des associations : ça n’a pas été remplacé du jour au lendemain par les clients », explique Pierre Nouchi, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH). « Mais avec la sérénité retrouvée, on revoit les Anglais, les Belges et les gens de l’intérieur. Dans les commerces, à la Cité de l’Europe, on entend à nouveau l’anglais », note-t-il.

Même son de cloche pour Antoine Ravisse, président du Grand Rassemblement du Calaisis, qui représente l’ensemble du monde économique : « effectivement il y a des signaux prometteurs, on est sur la pente ascendante mais ça reste fragile », préférant ne pas imaginer un nouvel « été chaud » après ceux de 2015 et 2016 sur le front migratoire.

A l’office du tourisme, on confirme cette tendance, avec deux récents week-ends où les hébergements étaient pleins. « En 2014, on avait eu 60.000 visiteurs à l’office du tourisme », note sa directrice Solange Leclerc. En 2016, année où la « Jungle » défrayait régulièrement la chronique, le chiffre s’était écroulé à 39.000. « Pour 2017, on espère revenir à des statistiques plus normales et dépasser 45.000 », dit-elle, tandis que la fréquentation touristique générale a fait elle un bond de « 10 à 15 % » entre mai 2016 et mai 2017.

Inquiétude après le décès sur l’autoroute

Mais, en tourisme plus que dans d’autres secteurs, le vent peut vite tourner : après le décès sur l’autoroute, « des personnes qui avaient prévu de venir à Calais en juillet ont appelé ici pour être rassurées », assure la directrice de l’office de tourisme.

Pour Pascal Martinache, responsable du marketing territorial à la mairie, Calais « n’avait pas un déficit de notoriété mais d’image et il a fallu inverser cette perception défavorable ».

En mars, la clientèle anglaise a ainsi eu droit à une visite guidée des grands chantiers comme Calais port 2015 ou l’aménagement d’un nouveau front de mer, un tour à l’hôpital (affilié au système de santé britannique) et aussi un passage devant l’ex-Jungle, située à plus de cinq kilomètres du centre-ville.

« On leur a montré que ce n’était plus qu’un terrain vague », poursuit Pierre Nouchi. « Malheureusement, on ne parle de Calais qu’à travers ces événements (liés à la crise migratoire). Je ne dis pas que ce n’est pas important mais quand à Paris on démantèle un squat de 3.000 personnes on n’en fait pas tout un pataquès », observe-t-il.