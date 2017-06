Ligue 1: Le LOSC a décidé (lui aussi) de se mettre en marche

Marc Ingla, directeur général adjoint du Losc, et Luis Campos, conseiller sportif du club — DENIS CHARLET / AFP

Marc Ingla, DG du club a fait le point sur le recrutement

Il parle aussi de la bonne adaptation de Marcelo Bielsa

Marchés, followers, business, au Losc, on ne s’en cache pas, « on est en marche », comme l’a lancé en souriant ce jeudi Marc Ingla, le directeur général du club. Avec l’arrivée de Marcelo Bielsa, la signature des trois premières recrues (Luiz Araujo, Nicolas Pepe, Hervé Koffi, et le développement de différents projets, le club, racheté en janvier par Gérard Lopez, a définitivement pris un nouveau virage. Même s’il reste plusieurs dossiers à régler comme le développe Marc Ingla.

Un mercato loin d’être terminé.

Si Lille s’est déjà attaché les services de trois joueurs, il n’a pas fini son recrutement. « On a ciblé des joueurs dans toutes les lignes pour le type de jeu que Bielsa veut développer », lâche Ingla sans donner aucun nom. Mais Mendes (Sao Paulo, Mendy (Le Havre) ou encore Duverne (Lens) font partie des pistes étudiées.

Le loft des Insoumis

Il y a ceux sur qui comptent pour Bielsa et qui ont repris le 19 juin. Et il y a les autres qui reprendront avec la réserve le 3 juillet. Parmi eux du beau monde comme Mavuba ou Basa mis sur la touche d’office et qui pourraient aller au bras de fer. « On n’a peur de rien. On ne veut pas faire la guerre. Il faut avoir un bon dialogue », espère Ingla.

Marcelo Bielsa, la star du Losc.

Son arrivée retardée a déjà suscité plein de curiosité. Bielsa est bien lillois. Et en plus, il a l’air d’être bien dans le Nord. « Il est cool et satisfait de toutes les infrastructures qu’on a développées. Il est content et à l’aise », assure Ingla. Pourvu que ça dure.