Ligue 1 : Non, le LOSC n'a pas construit de maison pour Bielsa

Marcelo Bielsa, le nouvel entraîneur du LOSC — D.Charlet/AFP

C’est une surprise qui a fait plaisir à Marcelo Bielsa. Mais contrairement à certaines rumeurs, le LOSC n’est pas allé jusqu’à construire une maison pour les beaux yeux de son entraîneur argentin. Déjà, en un mois, difficile de mettre sur pied en plein domaine une nouvelle demeure.

L’ancienne pièce des maillots transformée en chambre pour Bielsa

En fait, le LOSC a juste transformé une ancienne pièce du domaine de Luchin en chambre pour « El Loco ». Ce qui servait avant d’intendance pour les maillots des joueurs est devenu une chambre de 30 m2 dans laquelle Bielsa pourra s’installer s’il le souhaite.

Et vu que l’entrée de sa chambre donne quasiment sur le lieu de vie de l’équipe, il n’est pas impossible que le coach s’y installe pour bosser 24h/24 et s’éviter les allers-retours entre le domaine de Luchin et Lille (34 km aller-retour).