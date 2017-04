O.A. avec AFP

Six militantes Femen étaient venues l’attendre dès 10h30, non loin de son bureau de vote. Marine Le Pen, la candidate du Front National à l’élection présidentielle, a voté dimanche à 11h, comme prévu, dans la ville de Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).

>> A lire aussi : Suivez le premier tour de l'élection présidentielle en direct par ici

Marine Le Pen est arrivée par une porte de côté à l’école Jean-Jacques Rousseau de Hénin-Beaumont, glissant son bulletin dans l’urne avec un sourire détendu, a constaté l’agence AFP.

Elle était notamment accompagnée par le maire frontiste de la ville, Steeve Briois, et un autre proche cadre du parti d’extrême droite, le sénateur-maire de Fréjus (Var) David Rachline, qui est par ailleurs son directeur de campagne.

Elle n’a pas fait de déclaration à la presse. Près de 200 journalistes avaient été accrédités pour son vote, créant une effervescence rarement vue à Hénin-Beaumont.

Peu avant 10H30, tout près de là, six militantes Femen, torse nu étaient sorties d’un véhicule pour manifester dans la rue contre la candidate, scandant ironiquement « Marine, présidente ». Elles arboraient des masques de personnalités mondiales supposées soutenir l’élection de la patronne du FN, notamment Bachar Al-Assad, Vladimir Poutine, ou Donald Trump.

Donald Trump a assuré être d'accord pour agrandir son mur du Mexique jusqu'à la France:"I will build you a wall, my little French doll!" pic.twitter.com/Sp0nI72FgK