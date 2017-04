Lille

SÉCURITÉ Il s’agit de neutraliser des blocs de défense côtière datant de la seconde Guerre mondiale…

Mardi et mercredi, les autorités ont planifié une opération de déminage aux importantes contraintes sécuritaires sur une plage de Dunkerque (Nord). Il est question de neutraliser « des blocs de défense côtière » de la Seconde guerre mondiale, a annoncé la préfecture du Nord.

Destruction par explosion

« Des blocs historiques de défense côtière, pouvant contenir des charges explosives, ont été découverts début février 2017 sur la plage de Malo-Terminus », rapporte la préfecture dans un communiqué. « Compte tenu de leur dangerosité, ces engins explosifs seront neutralisés à l’occasion d’une opération de contre-minage qui sera réalisée par les plongeurs-démineurs de la Marine nationale », ajoute cette source.

Périmètres de sécurité

L’opération aura lieu de 8h30 à 16h30, mardi et mercredi, et pourrait en cas de besoin se poursuivre jeudi. Un premier périmètre de sécurité de 160m, dit d’évacuation, imposera à ses habitants de quitter leurs logements. Un second périmètre de mise à l’abri de 800m exigera le confinement des résidents, qui devront fermer leurs volets et ouvrir leurs fenêtres, et l’interdiction de toute circulation.

Un périmètre d’interdiction de navigation maritime de 800 mètres autour du lieu de déminage sera également imposé. Idem sur terre et dans les airs. Le camping municipal de la Licorne ainsi que son parking, le parc du Vent seront par ailleurs fermés pour des raisons de sécurité.

Accueil des évacués

La préfecture précise que les habitants qui le souhaitent pourront être accueillis entre 8h00 et 16h30 dans différents endroits. A la maison de quartier du Méridien, 181 rue de Cambrai à Malo-les-Bains (03 28 59 69 51), à la maison de quartier de la Tente Verte, 61 rue de Verdun à Rosendaël (03 28 59 69 43), à la maison pour tous de Leffrinckoucke, 374 rue du Général Catroux (03 28 69 44 52), à la bibliothèque municipale de Malo-les-Bains, 122 avenue de la Mer (03 28 69 44 52) et à la bibliothèque municipale de Leffrinckoucke, à la mairie.

