La nouvelle carte Pass'Pass est entré en vigueur en juin 2013chez Transpole.

Attention quand vous validez votre voyage en tramway ou en métro ! L’association Union des voyageurs du Nord (UVN) a levé un problème dans l’utilisation des cartes Pass Pass nécessaires depuis quatre ans pour utiliser les transports en commun dans la métropole de Lille.

Dans certaines stations, les voyageurs, qui sont obligés de valider leur titre de transport à chaque changement de ligne, paient deux fois le même trajet. Parfois même, peut-être, sans s’en rendre compte.

Retour ou correspondance ?

« Voilà des mois que certains valideurs aux stations Gare Lille Flandres et Croisé-Laroche valident un 2e ticket au lieu d’une correspondance quand on change de ligne de métro entre la ligne 1 et la ligne 2 et quand on change de quai de tram », dénonce Gilles Laurent, président de l’UVN.

Ce dernier semble avoir compris la faille du système : « Le valideur ne peut pas savoir si on fait un retour sur la même ligne ou une correspondance avec l’autre ligne ».

Dysfonctionnement de certains valideurs

Contactée, Transpole assure faire le nécessaire : « Une expertise du dysfonctionnement est actuellement en cours afin d’en déterminer l’origine et d’y remédier dans les plus brefs délais. Nous tenons cependant à rassurer ses voyageurs sur la rareté de ces dysfonctionnements ».

En attendant, plutôt que de suspendre l’obligation de valider à chaque trajet, la société qui gère les transports en commun invite les voyageurs à réclamer « le remboursement des titres consommés pour toute anomalie avérée » en appelant le service des réclamations*. Et de payer une communication téléphonique à chaque fois.

* 03 20 40 40 40.

