Lens, le 5 fŽvrier 2011. Match comptant pour la 22me journŽe du championnat de ligue 1 de football opposant le RC Lens (RCL) au Valenciennes FC (VAFC) au stade FŽlix Bollaert de Lens. Ici les supporters lensois. - M.LIBERT/20 MINUTES

Francois Launay

L’enthousiasme ne devrait pas retomber d’ici la fin de saison. Alors que Lens, vainqueur de façon spectaculaire lundi soir à Ajaccio (3-6), est remonté à la deuxième place de Ligue 2, ses supporters commencent de plus en plus à croire à un retour en Ligue 1.

Quatre matchs à domicile sur les six derniers

A six journées de la fin, le Racing compte deux points d’avance sur Strasbourg (3e) en position de barragiste et quatre sur Nîmes (4e). Si rien n’est encore fait, ça commence à sentir bon. D’autant plus que Lens a un calendrier plutôt favorable. Sur ses six derniers matchs, quatre se joueront à domicile. Le premier de la liste est pour samedi (15 heures) face à Auxerre, 17e au classement.

A guichets fermés contre Auxerre ?

29 144 spectateurs ont déjà leur billet pour le match. La barre des 30 000 devrait donc être franchise sans problème et un match à guichets fermés n’est pas à exclure. Mais attention, al dernière fois que les Sang et Or avaient fait stade comble, ça s’était plutôt mal passé avec une défaite à domicile face à Brest (0-2)

