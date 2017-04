Francois Launay

La scène fait le régal des réseaux sociaux depuis ce lundi matin. Il faut dire que l’image est pour le moins insolite. Dimanche après-midi, en plein Paris-Roubaix, le cycliste italien Andrea Guardini, qui venait d’abandonner, s’est perdu son chemin et s’est retrouvé à rouler au beau milieu de l’autoroute A23 dans le sens Valenciennes-Lille pour rejoindre Roubaix. Pour se retrouver là, le cycliste aurait réussi à contourner un barrage mis en place au niveau de l’échangeur d’Orchies.

Après avoir parcouru dix kilomètres sur la bande d’arrêt d’urgence, une compagnie de CRS a fini par le récupérer au point kilométrique. « Le cycliste s’était égaré et a été raccompagné au PC des Quatre-Cantons à Villeneuve-d’Ascq dans l’attente d’être récupéré par son équipe. En raison de la barrière de la langue, il n’a pas su expliquer aux fonctionnaires de police comment il s’était retrouvé sur l’autoroute. Son équipe est venue le rechercher peu de temps après », raconte le commandant Pluss de la CRS 59.

