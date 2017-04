Lille

CYCLISME Le Belge Greg Van Avermaet s'est imposé ce dimanche à Roubaix...

Greg Van Avermaet a remporté Paris-Roubaix pour la première fois de sa carrière - PHILIPPE LOPEZ / AFP

Francois Launay

Des pavés, du sang, de la sueur et des larmes. Cette année encore, Paris-Roubaix n’aura pas dérogé à sa réputation de course la plus dure du monde. Après 5 heures et 47 minutes d’effort, c’est le Belge Van Avermaet qui a remporté la mise parmi tant d’autres choses.

1. Vainqueur dimanche sur le Vélodrome de Roubaix, le Belge Greg Van Avermaet a remporté son premier Enfer du Nord. Une immense fierté pour celui qui avait pourtant chuté à cent kilomètres de l’arrivée. «Ma médaille d’or olympique reste ma plus belle victoire mais je suis très content de rempoter mon premier monument. On ne me posera plus de questions là-dessus maintenant», s'est réjoui le lauréat 2017

6. La place d’ Arnaud Démare, le premier Français de la course qui espère bien remporter un jour la reine des classiques. « Il me manque encore trois-quatre ans. Je progresse d’année en année. Le principal, c’est d’aimer cette course. Et j’en sors content cette année, s’est réjoui le coureur de 24 ans qui a réalisé son meilleur classement cette année.

Le Top10 de ce #ParisRoubaix 2017. GVA sacré devant Stybar et le revenant Langeveld ! Démare et Petit placés. #Twittcyclos pic.twitter.com/esSQpJ3mOI — Le Gruppetto (@LeGruppetto) April 9, 2017

36. L’âge du Belge Tom Boonen qui a disputé la dernière course de sa carrière dimanche. Co-recordman de l’épreuve (4) avec le Belge De Vlaeminck, Boonen n’ajoutera pas un cinquième pavé à son palmarès. Pour son dernier Paris-Roubaix, il a pris la 13e place.

Ce #ParisRoubaix 2017 était la dernière course professionnelle de Tom Boonen. 4 Paris-Roubaix, 3 Ronde, 1 CDM, maillot vert 2007 du TDF ... pic.twitter.com/VLIEmMHs4q — Le Gruppetto (@LeGruppetto) April 9, 2017

45, 204.C’est la moyenne horaire kilométrique réalisée par les coureurs de cette édition. Ce qui fait de ce cru 2017, le Paris-Roubaix le plus rapide de l’histoire. Le record précédent datait de 1965.

45,204 moyenne la plus rapide de l histoire de Paris Roubaix. Record de 1965 battu #parisroubaix @franceinfo — Fabrice Rigobert (@frigobert) April 9, 2017

102. Le nombre de coureurs qui ont terminé dans les temps ce 115e Paris-Roubaix. 19 coureurs sont arrivés hors délai et 77 ont abandonné.

23 430. Approximativement, le nombre de litres de crème solaire utilisés par les spectateurs sur ce Paris-Roubaix très ensoleillé et très chaud (25 degrés en moyenne).

Déjà du monde sous le grand soleil d'Arenberg à 3 heures du passage des coureurs @SportEsj #ParisRoubaix pic.twitter.com/LSYQitoWcq — Nicolas Aslan (@NicoAslan) April 9, 2017

