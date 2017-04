Planète

SCIENCES La séparation de la Grande Bretagne et du reste de l'Europe a commencé par des inondations catastrophiques il y a 450.000 ans, assurent des chercheurs...

Vue d'artiste de l'isthme qui reliait la Grande-Bretagne à l'Europe continentale, au Pleistocène - Imperial college london / Chase Stone

Olivier Aballain

La procédure du Brexit vient tout juste d’être lancée par le gouvernement britannique, pour une sortie de l’Union européenne prévue en 2019. Mais en fait, tout a commencé il y a bien plus longtemps.

Avec un sens de l’à-propos tout à fait évident, une équipe de chercheurs britanniques, français, belges et hollandais, viennent de communiquer le résultat de leurs investigations sur le processus qui a séparé géographiquement la Grande-Bretagne du reste de l’Europe… Il y a de cela 450.000 ans.

Nous étions alors en plein Pleistocène, une ère glaciale, pour ne pas dire glaciaire, pendant laquelle un isthme crayeux reliait encore l’antique Albion aux collines du Boulonnais. Il a fallu plus de dix ans d’investigations pour comprendre comment l’eau a creusé le détroit, soit de façon progressive, soit de façon catastrophique.

Rupture de barrière, inondation et chutes dantesques

Et d’après l’étude publiée le 4 avril, ce n’est pas un Brexit tranquille qui s’est alors opéré. Les chercheurs ont mis en évidence des indices d’une « méga-inondation » provoquée par la rupture brutale d’une barrière naturelle retenant un lac « proglaciaire » (résultant de la fonte d’un glacier).

La barrière de craie qui retenait le lac ayant été débordée, des chutes d’eau monumentales sont apparues : l’article scientifique évoque un escarpement haut de 100 mètres et long de 32 km, au sud de l’actuelle ligne Calais-Douvres. A titre de comparaison, les chutes du Niagara, en Amérique du Nord, mesurent 57 mètres au plus haut, sur moins d’un kilomètre de large…

Les fonds marins dans le détroit du Pas de Calais - tiré de Nature Communication

Les chercheurs estiment que l’existence de ces chutes dantesques est prouvée par la découverte de fantastiques piscines sous-marines, des « marmites de géants » de 100 mètres de profondeur, en contrebas des cascades. Sept de ces piscines ont été repérées, « à peu près alignées », écrivent les scientifiques, « entre les ports de Calais et Douvres ».

Un « puzzle géologique » enfin résolu

Un système de vallées (traces d’écoulements d’eau très importants) sculptées plus tard par ces « mega-inondations » dans le détroit, a également été découvert. Ce sont ces vallées qui ont probablement terminé d’ouvrir la voie, quelques « centaines ou milliers d’années » après la rupture initiale, estiment les chercheurs.

Il suffit d’ailleurs de comparer les faunes retrouvées après cet événement, de part et d’autre de la barrière, pour constater qu’elles se sont uniformisées.

Les scientifiques, menés par des chercheurs de l’Imperial College de Londres, se disent à présent « confiants » sur leur scénario, issu de la résolution d’un vrai « puzzle géologique ».

Une équipe française a récolté les premières données

Une bonne partie des pièces du puzzle a d’ailleurs été apportée par la partie française de l’équipe, composée d’Alain Trenteseaux, professeur au laboratoire d’Océanologie et de Géosciences de l’université de Lille, et de sa collègue Brigitte Van Vliet Lanoë. Ils travaillaient ensemble sur le sujet en 2002. « Nous avions obtenu des données intéressantes, mais nous ne les avions pas très bien exploitées », commente aujourd’hui Alain Trentesaux, sans fausse modestie.

Ce sont les chercheurs britanniques Sanjeev Gupta et Jenny Collier qui ont repris l’analyse des données en 2015, avant qu’une équipe belge, de l’université de Gand, ne récolte les données complémentaires en mer.

Il reste à présent à dater l’événement plus précisément, notamment en analysant les sédiments laissés dans les marmites de géant. « Mais Il s’agit de forer à 70 m de profondeur, sous 40 mètres d’eau », explique Alain Trentesaux, « et sous certains aspects c’est plus difficile que d’aller forer sur la Lune ».

Mots-clés :