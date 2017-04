Lille

POLITIQUE Une quinzaine de personnes voulaient dénoncer les « affaires » dans lesquelles le candidat François Fillon est empêtré, ils repartent avec une amende…

François Fillon pendant un discours sur la défense, à Paris le 31 mars 2017 - Michel Euler/AP/SIPA

C.S. avec AFP

« Comme c’était le 1er avril, on a cru à une blague ! » Samedi, une quinzaine de personnes ont reçu, à leur domicile, une amende de 68 euros pour avoir participé à un concert de casseroles à Calais, devant une salle où se déroulait un meeting de soutien à François Fillon, le 21 mars.

Confirmant une information de La Voix du Nord, Jérôme Baude, délégué syndical SUD à la mairie de Calais, précise que la contravention reçue a pour motif une « émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou la santé de l’homme ».

« Devant la salle du Minck, arrivés une demi-heure avant Luc Chatel et Xavier Bertrand, nous étions une petite trentaine de citoyens, sans aucune banderole ni revendication partisane », tapant avec des ustensiles de cuisine sur des casseroles, a rapporté le syndicaliste à l’agence AFP.

Un frein à la liberté d’expression ?

« On est encore abasourdis, c’est une manière de mettre la pression et d’empêcher des gens pas militants, qui ne manifestent jamais, de bouger de leur maison. » Jérôme Baude rapporte que les participants ont continué pendant une heure et quart à faire sonner les casseroles. « A un moment, on a vu arriver la brigade anticriminalité (BAC), la police nationale, la police municipale, ils étaient 50, pour nous qui étions 30. (…) Ils nous ont demandé nos cartes d’identité et nos adresses. »

Les concerts de casseroles pour les meetings de #Fillon sont passibles d'une amende de 68 E par percussionniste.Liberté d'expression menacée — Serge Vincent (@Maskloff) April 3, 2017

Interrogée, la préfecture du Pas-de-Calais a confirmé indirectement l’existence de ces procès-verbaux, indiquant que les amendes étaient « liées à des infractions [au] code de la santé publique ».

