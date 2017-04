Lille

Mikael Libert

Le mystère plane sur le sort de minous. Depuis quelques jours, de nombreux chats ont disparu ou sont morts dans des circonstances indéterminées dans un quartier au Nord d’Amiens, dans la Somme. Selon France 3 Hauts-de-France, une quinzaine de félins manquerait à l’appel.

Disparition de masse

Y a-t-il un serial killer de chats à Amiens ? C’est la question que se posent plusieurs riverains de la chaufferie, du côté de la rue Mozart, dans les quartiers nord de la ville. Tout est parti de la découverte de cadavres de chats par les membres de l'association Chathuttes dans l’enceinte de la chaufferie. Les bénévoles ont mené leur petite enquête de voisinage et ont recueilli des témoignages inquiétants auprès des riverains.

Un habitant, qui possède à lui seul pas moins de 13 félins, en a déjà perdu quatre. Trois ont été retrouvés morts et le dernier s’est volatilisé. A nos confrères, il a confié que son voisin avait déjà menacé d’empoisonner ses bêtes.

Des analyses en cours

En tout, selon l’association, c’est une quinzaine de minous qui a disparu des radars. Et, tout comme l’homme aux 13 chats, les bénévoles pensent à un empoisonnement. D’ailleurs, l’un des matous morts a été envoyé à la DDPP (services vétérinaires) pour que des analyses soient réalisées sur son cadavre et, ainsi, déterminer les causes de la mort.

Une plainte a déjà été déposée par le riverain qui a perdu quatre chats. L’association, elle, compte bien le faire après avoir récupéré les résultats des examens. Chathuttes a, par ailleurs, lancé une collecte de dons sur internet pour aider à « sauver les chats d’Amiens Nord ».

