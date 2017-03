Lille

LOISIRS Cette année, les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants de Berck-sur-Mer célèbrent leur 31e anniversaire, du 1er au 9 avril…

Les rencontres internationales de cerfs-volants à Berck-sur-Mer (62). - M.Libert/20 Minutes

Un an après la célébration mémorable de leurs trente ans, les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants de Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, se mettent « sur leur 31 », du 1er au 9 avril.

Cette année, le ton est donné avec, en point d’orgue, un vol simultané réalisé par 100 pilotes internationaux aux commandes d’autant d’engins volants qui se mêlent et s’entremêlent avec dextérité pour tenter de relever ce challenge.

Berck-sur-Mer, berceau Français du cerf-volant

La plage de sable fin de Berck-sur-Mer a, de longue date, attiré les passionnés de sports et de loisirs liés au vent. C’est en 1987, que des épris de grands espaces et de nature se sont rassemblés pour la première fois sur la plage de Berck pour faire voler leurs « drôles d’oiseaux en toile ». Depuis, le rendez-vous est devenu une tradition qui se renouvelle chaque année depuis trente ans.

Un moment pour retrouver son âme d’enfant

Après la MegaRay, le personnage d’Elvis Presley ou encore le Faucon Millenium, qui ont fait leurs apparitions ces dernières années, ce sera au tour d’Elliott le Dragon de poser ses griffes sur le sable avant de déployer ses ailes pour prendre son envol. Deux pieuvres de 65 mètres de longueur viendront le défier avec leurs immenses tentacules.

Ils rejoindront les centaines d’autres cerfs-volants géants et originaux à l’effigie d’animaux marins, de créatures volantes surprenantes ou d’oiseaux. Un spectacle aux mille couleurs qui fera rêver et s’évader les enfants comme les adultes.

Un concours pour les générations connectées

Parmi les pionniers de la photographie aérienne par cerf-volant, Berck-sur-Mer évolue avec son temps et lance plusieurs moments forts autour de la photographie. Entre-autres le concours « Selfie-toi aux RICV ! ».

L’événement fait un clin d’œil aux nouvelles générations connectées, qui invitera les plus jeunes, mais également leurs familles, à se photographier avec les plus beaux cerfs-volants et à partager ce souvenir sur les réseaux sociaux. Plus de 2.000 euros de lots sont à gagner.

