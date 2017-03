Lille

FOOTBALL En course pour la montée en Ligue 1, le club artésien va multiplier les matchs à guichets fermés...

Le RC Lens est suivi par un public très fidèle. - M.Libert / 20 Minutes

Francois Launay

Un truc de malade. Depuis la fin de sa rénovation à l’été 2015, le stade Bollaert n’avait jamais fait le plein pour un match du RC Lens. Samedi (15 heures), ce sera chose faite avec plus de 37.500 spectateurs attendus pour le match face à Brest dans un choc au sommet de la Ligue 2 entre le leader lensois et son dauphin breton.

Si rien n’est encore joué à huit journées de la fin, l’engouement populaire est déjà extraordinaire. « On ne vend plus de places depuis déjà dix jours. C’est exceptionnel cette saison. L’affiche est séduisante et on arrive sur la fin de saison où chaque match va être important », explique Véronique Adam, responsable marketing, merchandising et billetterie du RC Lens.

Avec un stade bondé et une ambiance de dingue annoncée par les groupes de supporters, ce Lens-Brest promet des étincelles. Mais queceux qui n’ont pu acheter leur précieux sésame se rassurent, cela pourrait n’être qu’un avant-goût de la fin de saison qui attend le Racing.

Que la folie commence et qu'elle nous mène là où nous rêvons tous de revenir : en L1 pic.twitter.com/3uPiTDPhK9 — Pierre (@PierreRevillon) March 26, 2017

Il reste encore des places pour les quatre derniers matchs à domicile

Outre Brest, Lens aura encore quatre matchs à jouer à domicile jusqu’au terme du championnat. Mais il va falloir se dépêcher pour assister aux exploits des hommes d’Alain Casanova.

« Pour le Lens-Auxerre du 15 avril, 27.000 personnes ont déjà acheté leur ticket. Pour Lens-Niort, dernier match de la saison (19 mai) déjà ouvert à la vente, 30.000 fans sont en possession d’une place. Quant aux matchs contre Laval (28 avril) et Strasbourg (5 mai), même si les dates ne sont pas encore fixées, on va les ouvrir à la location dès ce jeudi 30 mars car on a déjà énormément de demandes », poursuit Véronique Adam.

Un engouement comparable à celui de la montée en 2014

Le service billetterie du club le reconnaît, le téléphone n’arrête pas de sonner en ce moment. Mais personne ne s’affole car tout était prévu pour répondre à la demande.

« C’est un peu vaniteux de dire ça, mais on est conscient de la ferveur de nos supporters et franchement, on n’est pas surpris. Vu que les résultats tournent bien, on s’y attendait, et on n’est pas dépassé par les événements. Cela ressemble un peu à l’engouement qu’il y avait eu lors de la dernière montée en Ligue 1 en 2014, même si ça commence plus tôt cette saison », reconnaît la responsable.

60 % des supporters viennent du Pas-de-Calais

Le RC Lens a 15.000 abonnés cette saison. Si l’on enlève les places réservées aux supporters adverses et les tickets VIP, ce sont près de 20.000 places qui sont mises en vente pour le grand public à chaque match.

55 à 60 % des supporters viennent du Pas-de-Calais, 35 % du Nord, le reste débarquant essentiellement de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise même si certains viennent parfois de plus loin. « Pour les grandes affiches, les puristes arrivent de partout. On a même des Anglais qui veulent traverser la Manche pour venir voir le match contre Brest », assure Véronique Adam. Preuve que la passion pour le RC Lens dépasse les frontières.

