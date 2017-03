Lille

PRESIDENTIELLE La maire de Lille va soutenir Benoît Hamon lors de son meeting à Lille et donner son avis sur sa « conception de l’honneur et de l’éthique démocratique »…

Martine Aubry, maire (PS) de Lille - M.Libert / 20 Minutes

G.D. avec AFP

Elle risque de se lâcher. Martine Aubry a prévu de commenter vertement le ralliement de Manuel Valls à Emmanuel Macron, ce mercredi soir, lors du meeting de Benoît Hamon, au palais des sports Saint-Sauveur, à Lille. La maire de Lille sera sur scène pour soutenir le candidat du PS à l’élection présidentielle.

Valls assume un désaccord avec Aubry

De son côté, l’ancien Premier ministre a annoncé, ce mercredi matin, son soutien à Emmanuel Macron. Dans une interview à paraître jeudi dans L’Obs, Manuel Valls dit « assumer » son « désaccord » avec Benoît Hamon, tout comme « avec Martine Aubry ou Anne Hidalgo ». « Quand certains de leurs amis ciblent Emmanuel Macron et le traitent d’hologramme de Fillon, je ne peux pas laisser faire », ajoute-t-il.

Martine Aubry a très vite réagi sur Twitter à cette nouvelle alliance. « Ma conception de l’honneur et de l’éthique démocratique a été de mettre toute mon énergie au service de la victoire de la gauche en 2012 », a-t-elle écrit. A l’époque, Martine Aubry venait d’être battue par François Hollande à la primaire du PS. Elle n’avait pourtant pas hésité à le soutenir malgré leurs divergences.

Ma conception de l'honneur et de l'éthique démocratique a été de mettre toute mon énergie au service de la victoire de la gauche en 2012 — Martine Aubry (@MartineAubry) March 29, 2017

Le ton a changé depuis. Ces derniers mois, la maire de Lille n’a pas hésité à critiquer à la fois Manuel Valls et Emmanuel Macron sur leur politique. L’attaque pourrait être plus frontale et plus longue que le tweet, ce soir, en meeting, confirme son cabinet.

