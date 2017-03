Lille

REPORTAGE Les militants LR tractaient ce mercredi matin devant la fac de droit à Lille, en faveur de leur candidat François Fillon pour la présidentielle…

Tractage de militants LR à Lille le 29 mars 2017 - O. Aballain / 20 Minutes

Olivier Aballain

«Ça va mieux » pour les partisans de François Fillon à Lille. Sept jeunes partisans du candidat LR à la présidentielle ont pu distribuer quelques centaines de tracts ce mercredi matin, à deux pas de la fac de droit et santé.

>> A lire aussi : Quel candidat est le plus proche de vos idées? La Boussole a la réponse

Ils s’appellent Louis, Corentin, Emma, Thibault, Tanguy, Volodia, et se sont donné rendez-vous via Facebook. Au pire, les passants qui sortent du métro snobent leur main tendue. Les militants subissent une concurrence insolite : dans leur dos, la marque Cassegrain organise ce matin une distribution gratuite de conserves de légumes cuisinés.

Compliqué de faire la pub d’un candidat, dont la campagne a été polluée par plusieurs affaires ? « Il y a eu un temps de flottement » pour trouver des militants prêts à tracter, reconnaît Antoine Sillani, responsable des jeunes LR du Nord. Mais depuis le meeting remobilisateur du Trocadéro, le 5 mars, « c’est beaucoup plus facile ».

« C’est le programme qui compte »

Florian, étudiant en droit, a attrapé le tract au passage, machinalement. Quelques pas et il l’a déjà plié en huit… « Je ne crois pas que je l’aurais pris il y a trois semaines, mais ça ne va rien changer ». Clémentine, elle, est « trop pressée » pour s’arrêter : « Le programme, ça va je le connais un peu, mais ce qu’a fait ce candidat l’a complètement décrédibilisé ».

>> A lire aussi : VIDEO. Après François Fillon, Penelope Fillon mise en examen «pour détournement de fonds publics»

« Avant le Trocadéro j’ai douté, comme d’autres, en lisant ce qui se disait », confie Louis, qui bosse comme collaborateur du groupe d’opposition au conseil municipal de Lille. « Mais c’est le programme qui compte avant tout », assure-t-il. Tous étaient des soutiens de Nicolas Sarkozy à la primaire. Ils ont changé de cheval sans état d’âme. « La campagne est pleine de surprises, qui pouvait le prévoir ? », continue Louis.

« On dit que c’est la France qui est en jeu », explique Corentin, en assurant que ce sont les volets « sécurité » et « économie » du programme qui intéressent les électeurs, et non la moralisation de la vie politique.

Remobilisés pour les dernières semaines

D’ailleurs les passants sont sceptiques, oui, mais pas agressifs. « Lundi devant la gare de Lille, on a même eu à nouveau des gens qui s’arrêtaient pour s’intéresser à la campagne », se félicite Antoine Sillani. Outre le meeting du Trocadéro, la petite troupe dit aussi avoir été remobilisée par l’échange tendu entre François Fillon et l’essayiste Christine Angot, dans l’Émission politique, sur France 2.

Antoine Sillani en est certain, les « quelques points de retard » de son champion dans les sondages peuvent être « complètement rattrapés » en quatre semaines. Emma a d’ailleurs prévu de « s’impliquer davantage », jusqu’à 3-4 heures par jour, malgré les examens partiels qui approchent.

>> A lire aussi : François Fillon peut-il être sous-évalué dans les sondages?

Le groupe se disperse pour aller réceptionner « plusieurs tonnes » de matériel de campagne qui doivent être livrées dans la matinée. « Si on n’y croyait pas, on ne ferait pas tout ça ».

Mots-clés :