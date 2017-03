Lille

Les commerces de la ville de Leers, près de Roubaix, dans le Nord, semblent particulièrement visés. Ce mardi matin, vers 6h, c’est l’agence bancaire du Crédit Agricole, située au centre-ville, qui a été attaquée à la voiture bélier, rapporte La Voix du Nord. Le ou les occupants du véhicule ont foncé sur le distributeur de billets de la banque avant d’incendier le véhicule. L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Lille.

Troisième attaque en dix jours

Il y a une dizaine de jours, c’est le restaurant McDo, dans le centre commercial Auchan, toujours à Leers, qui avait été braqué et deux jours plus tôt, deux individus cagoulés et armés avaient attaqué la boutique de Bouygues Telecom située, elle aussi, dans le centre commercial. Deux employés avaient été aspergés de gaz lacrymogène lors de cette agression.

