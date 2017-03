Lille

ENQUÊTE Les dix individus mis en cause ont été interpellés en France et en Italie…

Un distributeur de billets pris pour cible par des malfaiteurs (illustration) - M.LIBERT / 20 MINUTES

M.L. avec AFP

Dix personnes, dont huit ressortissants italiens, ont été interpellées après l’arrachage de six distributeurs automatiques de billets, notamment en Ile-de-France et en Picardie a annoncé, mardi, la gendarmerie. Entre 2014 et 2015, « six distributeurs automatiques de billets ont été arrachés dans des agences bancaires de Picardie, d’Île-de-France, de Champagne-Ardenne et de Normandie », a indiqué la gendarmerie dans un communiqué.

Une équipe bien organisée

« Après avoir neutralisé l’éclairage public ainsi que les caméras de vidéo-protection à l’aide de bombes de peinture, les malfaiteurs » ont arraché « la façade et les pièces de fonctionnement pour récupérer le butin, sans déclencher ni l’alarme, ni le système de sécurité par marquage indélébile […] Le préjudice global est évalué à 130.000 euros, hors dégâts matériels et frais de remise en état », a détaillé cette source.

L’enquête de la section de recherches de Reims et de l’office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI), a permis « d’identifier 10 suspects dont huit résident habituellement en Italie » et sont ressortissants de ce pays.

Deux Français et huit Italiens

Le 7 mars, les gendarmes ont interpellé « deux malfaiteurs franciliens suspectés d’être les logisticiens de la bande, qui ont été mis en examen et placés en détention provisoire ».

Et samedi, « une quarantaine de policiers italiens de la Squadra (brigade) mobile de Bari et du commissariat de Bitonto ont interpellé » les huit Italiens visés par des mandats d’arrêt européens dans la région de Bari. Cinq ont été placés en détention provisoire en Italie, deux ont été assignés à résidence et un libéré.

Mardi, le juge des investigations préliminaires doit entendre les huit mis en cause et « suite aux auditions, des demandes d’extraditions vers la France pour un placement en détention provisoire et le jugement par le TGI de Lille pourraient intervenir », a affirmé la gendarmerie.

