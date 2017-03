Lille

JUSTICE Entretien avec l’avocate d’un surveillant de la prison de Sequedin, innocenté par une enquête après avoir été pourtant pris en otage par Redoine Faïd…

Me Fatima En-Nih - O. Aballain / 20 Minutes

Olivier Aballain

Aux Assises du Nord, les parties civiles se succèdent à la barre, mais le malaise demeure. Les auditions des dix victimes déclarées de l’évasion spectaculaire de Redoine Faïd ont donné la mesure du traumatisme vécu par le personnel de la maison d’arrêt de Sequedin depuis le 13 avril 2013.

Le malaise est d’autant plus durable (trois des quatre otages sont encore en arrêt maladie) qu’aucun des agents ne peut chasser de sa tête l’idée d’une complicité interne.

L’un d’eux, otage de Redoine Faïd, a même fait l’objet d’une enquête (écoutes, vérifications sur ses comptes bancaires et son patrimoine) avant d’être mis hors de cause. Son avocate, Me Fatima En-Nih, a accepté de s’exprimer sur cette situation particulière.

Votre client dit avoir vécu un « deuxième traumatisme » avec l’enquête menée sur lui. Pouvez-vous en dire plus ?

Il y avait déjà la culpabilité de n’avoir pas pu empêcher l’évasion avec ses collègues. Mais il y a aussi le sentiment de vulnérabilité, en se voyant ainsi à la merci d’un homme seul. Ce qu’il appelle le deuxième traumatisme, c’est d’être ainsi dénoncé, mis en cause, d’entendre ce que l’on dit. C’est facile d’imaginer ce qu’on aurait fait à leur place, mais il faut comprendre qu’ils étaient sidérés par l’attaque.

Ils n’étaient pas préparés à ce type d’opération ?

Mais pas du tout. Un entraînement de tir par an, et on peut être mis en haut des miradors… En dehors de la cellule d’assistance psychologique, il n’y a même pas eu de réunion pour tirer les leçons de cette évasion. C’est pareil sur l’entrée des explosifs : On fait semblant de s’offusquer que des objets rentrent en prison, mais en fait tout le monde sait que ça rentre.

