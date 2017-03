Lille

FOOTBALL Le club du Hainaut s'est imposé lundi soir à domicile (2-1) face à Strasbourg...

Les supporters du VAFC ne supportent plus la situation de leur équipe. - M.Libert / 20 Minutes

Francois Launay

C’est un but qui comptera. En marquant à la dernière minute lundi soir face àStrasbourg, Saliou Ciss a offert la victoire à un VAFC qui en avait bien besoin après une période de doute et de flottement. Le club du Hainaut prend de l’air dans la course au maintien et espère ne plus se faire peur d’ici la fin de saison.

Sept matchs d’affilée sans victoire. Avant son succès lundi soir face à Strasbourg, VA n’avançait plus en Ligue 2. Depuis le 16 janvier et une victoire contre Sochaux, le club du Hainaut avait dégringolé et commençait sérieusement à se faire peur.

Victoire au combien mérité de @VAFC face à Strasbourg. 2-1. pic.twitter.com/PqKF8pjH60 — Laurent Mazure (@Laurentmazure) March 6, 2017

De l’air dans la course au maintien

C’est aussi à ça qu’on se rend compte de l’importance de la victoire face aux Alsaciens. Grâce à ce succès en fin de match, les hommes de Faruk Hadzibegic, quinzièmes de Ligue 2, prennent sept points d’avance sur la zone rouge à dix journées de la fin. Ce n’est pas encore fait mais ça commence à sentir bon pour le maintien.

Le classement de la Ligue 2 après 28 journées - Capture d'écran

Avant ce match contre Strasbourg, c’est tout le club qui tanguait. Tensions en interne, rumeurs de séparation avec l’entraîneur Faruk Hadzibegic, grogne des supporters, le VAFC était en plein doute. Si ce succès ne règle évidemment pas tout, il va apporter un peu de sérénité à un club qui en a bien besoin. Et soulager aussi des supporters qui ont fait la grève des encouragements en première période lundi soir pour exprimer leur ras-le-bol.

Mots-clés :