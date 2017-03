Lille

INSOLITE Les Lillois ne sont pas en reste pour fourguer des objets bizarres sur internet…

Un cercueil pour personnes aux jambes écartées. - P.Vanorle

Mikael Libert

Bonne affaire. Sur le site de petites annonces en ligne Le bon coin, un Lillois a mis en vente un cercueil. L’objet, repéré par nos confrères de la Voix du Nord, s’adresse néanmoins aux futurs morts un peu particuliers ou aux collectionneurs.

S’il n’y avait pas la photo, l’objet en question pourrait paraître assez banal. Même le titre, « Cercueil chêne massif », n’a rien de particulier. Mais l’étrange forme de la boîte trouve son explication dans la description de l’annonce.

Pour les personnes aux « jambes écartées »

« Sa particularité est d’avoir l’emplacement pour les jambes écartées », explique l’actuel propriétaire. Et il poursuit, prévenant, en précisant au futur acquéreur que l’objet « ne rentre pas dans un four, ni dans un corbillard, ni dans un caveau traditionnel » et qu’il risque de rencontrer des « difficultés pour passer les portes ».

En recherchant un peu sur internet, il apparaît que le vendeur est en réalité un artiste lillois. Le cercueil, mis en vente à 480 euros dans l’annonce, est une pièce créée en 2014. Dans le book de sa société où il présente son travail, l’artiste expliquait : « Outre le pied de nez aux conventions funéraires, l’œuvre est une question ouverte quant aux libertés individuelles et à personnalisation de notre mort ». Bref, c’est de l’art.

