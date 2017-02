Lille

RÉFORME TERRITORIALE Les services du bureau de recherches géogoliques et minières de Picardie ferment pour être transférés vers Lille...

Le siège du BRGM de Picardie, en 2014 - Google Street View

Olivier Aballain

Adieu le BRGM de Picardie, vive le BRGM des Hauts-de-France. Le bureau picard des recherches géologiques et minières applique la réforme territoriale et transfère ses services dans la capitale des Hauts-de-France, pour les rassembler avec l’unité du Nord-Pas-de-Calais.

Le déménagement était prévu par le schéma de répartition des services mis au point au lancement de la réforme des régions. Sa mise en œuvre a été confirmée par le directeur du BRGM de Picardie, auteur d’un message un brin nostalgique, repéré par France 3 sur le réseau social Twitter. Une nostalgie mal vue ? Le message a en tout cas été effacé ce lundi.

Le message du directeur du BRGM de Picardie, aujourd'hui effacé - Twitter

Le BRGM de Picardie, dont il ne restait plus que deux fonctionnaires en poste à Rivery, en périphérie d’Amiens, avait une expertise reconnue en matière de crues, notamment à la suite des inondations de la Somme en 2001.

Chassé-croisé Lille-Amiens

Avec ce départ du BRGM, c’est la dernière vague du chassé-croisé institutionnel qui s’applique dans les Hauts-de-France. Un ancien syndicaliste CFTC, devenu élu à Amiens, n’hésite pas à parler de « pillage » de l’ancienne capitale de Picardie.

La BRGM part à Lille. Cette fusion est un véritable pillage d'Amiens et de la Picardie! pic.twitter.com/jNLZBAdCGY — THEVENIAUD (@TheveniaudPhil) February 27, 2017

Parmi les services de l’État implantés en région, Amiens a effectivement vu partir vers Lille la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal), la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), la direction des affaires culturelles (Drac), la direction de la statistique (Insee), la direction des finances publiques (DRFIP) et l’agence régionale de santé (ARS).

En revanche, l’ancienne capitale de Picardie centralise la direction régionale de l’agriculture et des forêts (Draaf), le service architecture et patrimoine de la Drac, et la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS). En outre, l’académie d’Amiens reste en place, le rectorat de Lille ne jouant qu’un rôle de coordination. Amiens a aussi obtenu la localisation d’une plateforme nationale de validation des diplômes (cent emplois prévus).

Combien de postes perdus ?

Selon un décompte du syndicat FSU Services publics effectué en août 2015, la capitale de Picardie devait néanmoins perdre environ 400 postes de fonctionnaires dans ce grand chassé-croisé.

La préfecture de région, elle, assurait que la proportion d’agents en mission régionale sur des postes à Lille et Amiens resterait la même avant et après la réforme : sur les 5.500 fonctionnaires concernés, 66,5 % étaient comptés à Lille, et 33,5 % à Amiens.

Il est un peu tôt pour savoir qui a raison : officiellement, la réorganisation régionale ne doit prendre fin qu’au 31 décembre 2018.

