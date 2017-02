Lille

FOOTBALL Battu à domicile par Bordeaux, Lille a fini la rencontre à neuf contre onze, la faute à deux expulsions évitables...

Il y a des signes qui ne trompent pas. Au-delà des chiffres et des défaites qui s’accumulent au fur et à mesure des journées, Lille est aussi en train de péter un câble sur le terrain.

Battu samedi à domicile par Bordeaux (2-3), sa quatrième défaite sur ses cinq derniers matchs, le Losc a fini à neuf contre onze. La faute à deux expulsions évitables et qui ont coûté très cher au club nordiste. Celle de Julian Palmieri a entraîné une minute plus tard le troisième but bordelais, celui de la victoire.

Mavuba expulsé pour la première fois de sa carrière en Ligue 1

La deuxième expulsion est l’œuvre inhabituelle de Rio Mavuba qui a reçu le premier carton rouge de sa carrière en Ligue 1 (420 matchs). Le capitaine emblématique du club, qui venait d’entrer en jeu en fin de match après trois mois de blessure, aura passé à peine dix minutes sur la pelouse, la faute à des mots doux envoyés en direction de l’arbitre de la rencontre. Des attitudes rares qui s’expliquent par la tension extrême qui règne actuellement dans les rangs du Losc.

Le stress du maintien

« Il y a beaucoup de nervosité. Il faut qu’on soit beaucoup plus sereins. Mais pour l’être, il faut qu’on remonte au classement », reconnaît Franck Passi. Le problème, c’est que Lille ne décolle pas. Avec deux petits points d’avance sur le barragiste, le Losc est loin d’avoir assuré son maintien à onze matchs de la fin et avant deux déplacements d’affilée à Toulouse puis Nancy.

« C’est un état collectif de frustration. Ça s’est ressenti sur nos derniers matchs où il y a eu de la colère », reconnaît Franck Béria. Il va pourtant falloir vite retrouver son calme, histoire d’éviter que cette saison ne tourne à l'hystérie collective.

