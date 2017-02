Lille

FOOTBALL L'arrivée de l'entraîneur argentin sur le banc lillois en juillet offre une notoriété inespérée au club nordiste....

L'entraîneur argentin Marcelo Bielsa sur le banc de l'Athletic Bilbao, face au Real Madrid, le 17 novembre 2012. - Andres Kudacki/AP/SIPA

Francois Launay

Il s’appelle Josep Guardiola, c’est l’un des meilleurs entraîneurs au monde et pour la première fois de sa vie, il a prononcé publiquement le nom de Lille lundi en conférence de presse. Alors, on vous arrête tout de suite, ce n’était pas pour vanter les charmes de la Grand Place mais bien pour se féliciter de l’arrivée de Marcelo Bielsa dans le Nord le 1er juillet.

« Pour moi, Bielsa est le meilleur coach du monde et j’ai hâte de le voir à Lille l’an prochain », a lâché l’entraîneur de Manchester City qu’on n’avait bizarrement pas entendu sur le sujet quand René Girard dirigeait le Losc.

Dans le club nordiste, l’annonce de l’arrivée Marcelo Bielsa a aussi marqué les esprits et fait chauffer comme jamais les serveurs Web. Sur son site Internet et sur les réseaux sociaux, le club a ainsi battu des records historiques de connexion.

>> A lire aussi : Avec l'arrivée de Bielsa, Lille va entrer dans une autre dimension

« Lille va devenir une ville connue en Amérique du Sud », assure un journaliste argentin

En attirant Marcelo Bielsa sur le banc, le Losc a totalement changé de dimension et va se faire un nom à l’international et plus particulièrement en Amérique du Sud.

« Depuis dimanche, des journalistes de Buenos Aires m’ont appelé pour me poser des questions sur la région de Lille, chose qui n’était jamais arrivée avant. Lille va entrer dans la tête de nombreux Argentins qui n’avaient pas la moindre idée de l’existence de cette ville avant Bielsa. Et c’est la même chose au Chili où Bielsa (qui a entraîné la sélection de 2007 à 2011) est un dieu vivant. Lille va devenir une ville connue en Amérique du Sud », assure Hernan Ameijeiras, journaliste argentin installé dans le Nord depuis trois ans.

Ya es oficial: Marcelo Bielsa volverá a dirigir en Francia https://t.co/DHtvNAg3hb pic.twitter.com/MdOQkzVvIY — Clarín (@clarincom) February 19, 2017

Un impact sur la renommée internationale de la ville

Si des cars de touristes ne vont pas non plus débarquer en masse dans la capitale des Flandres juste pour Bielsa, l’arrivée de ce technicien à la réputation internationale est un véritable atout pour la renommée de la ville.

« Le foot est très porteur. Il y a dix ans, je me souviens avoir regardé un match du Losc en Ligue des champions depuis le Japon. Dans le bar, il y avait des Japonais qui portaient le maillot du Losc ! Et l’arrivée de Bielsa aura forcément un impact sur la renommée internationale de la métropole », raconte ce professionnel du tourisme lillois qui préfère rester anonyme.

« Bielsa au Losc, qui aurait imaginé ça, il y a encore un an ? »

Même aveu du côté des responsables politiques à l’image de Dany Wattebeld, vice-président chargé des sports à la métropole européenne de Lille (MEL)

« Bielsa c’est un nom. Ça va être un super éclairage sur le club de Lille. Sportivement, la métropole était déjà très connue pour son stade Pierre Mauroy. Mais là, on risque de parler encore plus du Losc. C’est tout sauf anodin. Très franchement, Bielsa au Losc, qui aurait imaginé ça, il y a encore un an ? Ça va donner une notoriété internationale à Lille surtout si le spectacle et les résultats sont au rendez-vous. »

On allait l’oublier. C’est bien beau d’avoir un grand nom du foot à condition que les résultats suivent rapidement, renommée internationale ou pas…

Mots-clés :